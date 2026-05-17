Atlético Regina y Deportivo Roca se quedaron con los clásicos y escalaron en la Liga Confluencia

Deportivo Roca se quedó con el clásico de la ciudad tras vencer 2-0 a Argentinos del Norte. (Foto: Andrés Maripe)

La 10° fecha del Torneo Apertura de la Liga Confluencia cerró con dos clásicos muy picantes. Atlético Regina goleó 4-1 a Círculo Italiano en su cancha y quedó como único líder del campeonato, mientras que Deportivo Roca venció 2-0 a Argentinos del Norte en el Estadio Luis Maiolino y trepó al tercer puesto

En la cancha del Albo, el local abrió el marcador a los 20 minutos. Rodrigo Lezama tiró un gran centro desde la izquierda y el capitán Rubén García conectó de cabeza para vencer a Marcos San Martín y marcar el 1-0.

Círculo reaccionó rápido y llegó al empate pasada la media hora. El arquero Axel Franchelli perdió la pelota en un duelo aéreo con Mariano Cheuquepan, que la recuperó y asistió a Tiziano Pasin. El volante tiró un centro al segundo palo y Mateo Chauquepan apareció de cabeza para el 1-1.

Sin embargo, Atlético volvió a golpear antes del descanso. A los 40 minutos, Lautaro Calo sacó un zurdazo que San Martín mandó al córner y, desde ese tiro de esquina, el propio Calo envió el centro para que Enzo Yañez conecte de cabeza en el primer palo y establezca el 2-1.

Ya en tiempo agregado, Atlético amplió la diferencia. García bajó la pelota de cabeza para Tobías Rivas, que le tiró un sombrerito a Enzo Barraza y definió de volea para el 3-1.

En el complemento, el Albo dominó el desarrollo y transformó la victoria en goleada a los 35 minutos. Sebastián Cortez hizo una gran jugada individual por izquierda, asistió a Rivas y el delantero definió dentro del área para sellar el 4-1 definitivo.

Atlético Regina goleó a Circulo Italiano en el clásico y es el único lider del Apertura. (Foto: @atletico_regina)

Además, la caída de Cimac ante Unión Deportiva Catriel le permitió a Atlético Regina quedar solo en la cima. Su escolta ahora es La Amistad, que suma 20 unidades tras vencer 3-1 a Pillmatún el pasado jueves.

Roca se tiñó de Naranja en un duelo que no esquivó el escándalo

Deportivo Roca derrotó 2-0 a Argentinos del Norte en el Estadio Luis Maiolino, se quedó con el clásico roquense y trepó al tercer puesto del Apertura con 19 puntos.

La previa estuvo marcada por graves incidentes. Cuando los equipos estaban por salir a la cancha, hinchas de ambos clubes invadieron el campo de juego y se enfrentaron a golpes. Incluso, simpatizantes visitantes rompieron uno de los alambrados. La Policía intervino para disipar el conflicto y el encuentro comenzó con casi una hora de demora.

Ya en el partido, el primer tiempo fue parejo y con pocas situaciones. La más clara la tuvo el Naranja en los pies de Damián Quezada, cuyo remate pegó en el palo derecho del arquero Dupre.

En el complemento, el equipo de Martín Medina golpeó rápido. A los 8 minutos, Benjamín Morales desbordó por izquierda y tiró un gran centro que Diego Guevara conectó en el segundo palo para abrir el marcador.

Diego Guevara abrió el marcador a los 8 minutos del complemento. (Foto: Andrés Maripe)

Apenas dos minutos después llegó el segundo. Luciano Pereyra jugó corto un tiro libre para Morales, que sacó un derechazo al primer palo y clavó el 2-0 definitivo.

Con la ventaja, Deportivo Roca controló el partido y pudo ampliar la diferencia ante un Argentinos del Norte que, además, se quedó con un jugador menos a los 25 minutos del complemento y casi no inquietó a Bruno Corsi.