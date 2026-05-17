Video | Dos aviones militares chocaron durante un show aéreo en Estados Unidos este domingo

Un espectáculo de aviación estuvo a punto de convertirse en una tragedia de gran escala este domingo 17 en Estados Unidos. Dos aeronaves militares colisionaron en pleno vuelo durante una exhibición en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, ubicada en el estado de Idaho. El accidente obligó a las autoridades a cerrar inmediatamente la instalación militar y a cancelar el resto de la jornada.

🔴 #AHORA | Dos aviones de combate colisionaron en pleno show aéreo en Idaho, Estados Unidos, y se estrellaron frente a los espectadores. pic.twitter.com/6Jg2WRYcCk — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 17, 2026

El hecho ocurrió en el marco del Gunfighter Skies Air Show, un tradicional festival aeronáutico que convoca a miles de espectadores para presenciar maniobras militares y exhibiciones de aviación histórica y moderna.

Pánico en las alturas en Estados Unidos: qué se sabe del choque aéreo

La secuencia fue registrada por decenas de espectadores que asistían al evento. En los videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales se puede observar a los aviones precipitándose hacia la tierra y la posterior aparición de cuatro paracaídas en el cielo.

Los tripulantes lograron activar el sistema de eyección antes de que las aeronaves se estrellaran. Segundos después, una densa columna de humo negro se elevó desde la zona del impacto, mientras el público permanecía atónito cerca de los hangares de la base.

«Vi cuatro paracaídas bajando y después apareció humo negro», relató un testigo a medios locales y agregó que antes del accidente se escucharon advertencias por los altoparlantes del predio.

A través de sus redes sociales oficiales, la base militar informó que los equipos de emergencia estuvieron en el lugar, mientras que se abrió una investigación y que luego se «brindarán más detalles cuando estén disponibles».

Hasta el momento, la oficina de asuntos públicos del Ala de Caza 366 (anfitriona del evento y conocida como los «Gunfighters») no brindó información oficial sobre el modelo de las aeronaves involucradas ni sobre el estado de salud clínico de los cuatro pilotos que lograron saltar, aunque los primeros reportes indican que sobrevivieron.

A la par, tampoco se especificó si el choque se dio en el marco de una de las maniobras programadas del show. Los Thunderbirds, el famoso escuadrón de demostración acrobática de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, encabezaba la programación principal del fin de semana, pero no se confirmó aún si participaron de este incidente en particular.

Tras el accidente, la policía local acordonó el área y solicitó a la población civil que evitara acercarse a la base militar para no entorpecer el trabajo de los bomberos y rescatistas. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional descartó preliminarmente al clima como un factor determinante, ya que al momento del accidente se registraba buena visibilidad, con ráfagas de viento de hasta 47 kilómetros por hora.