Se definió el futuro de Franco Mastantuono: jugará a préstamo en la Fiorentina de Italia

La novela que involucra a Franco Mastantuono llegó a su fin porque continuará su carrera en la Fiorentina. El club italiano alcanzó un acuerdo con el Real Madrid para incorporar al exRiver a préstamo por una temporada. El objetivo es que tenga el rodaje que no consiguió en el elenco español.

El mediocampista argentino que no fue convocado para el amistoso justamente frente a la Viola, viajará en los próximos días a Florencia para sumarse al plantel dirigido por Fabio Grosso. Allí compartirá equipo con el exBoca Nicolás Valentini.

Desde hace varias semanas se especulaba con una salida del volante ofensivo en busca de minutos. En el Real Madrid nunca logró consolidarse como titular y tampoco aparecía entre las principales alternativas del flamante entrenador José Mourinho.

El futbolista había generado interés en River, club desde donde arribó a la capital española por 60 millones de euros, a tal punto que Eduardo Coudet se comunicó con él en un esfuerzo por seducirlo para un regreso al Millonario. Sin embargo, en Madrid consideran que continuar su carrera en el fútbol europeo sería más beneficioso para su desarrollo.

Tras concretar su llegada al Merengue en agosto del año pasado (en una transferencia que se convirtió en la venta más cara de la historia del fútbol argentino), el joven no consiguió repetir el nivel que había mostrado en River. La salida de Xabi Alonso y el posterior ciclo de Álvaro Arbeloa tampoco le permitieron ganar protagonismo. En total disputó 35 partidos y marcó tres goles.

Uno de los principales motivos por los que no entraba en los planes de Mourinho era la fuerte competencia en su posición. El entrenador portugués cuenta con futbolistas como Rodrygo, Bernardo Silva, Brahim Díaz y Arda Güler, a los que se suma la inminente incorporación de Yan Diomandé, una de las grandes revelaciones del último Mundial.

El préstamo será por una temporada y, aunque todavía no trascendieron los detalles oficiales de la operación, todo indica que no incluirá una opción de compra. La intención del Real Madrid es que el argentino recupere continuidad, sume experiencia en la Serie A y regrese al club con mayor trayectoria.

Con información de TyC Sports