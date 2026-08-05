GeoPark aceleró su apuesta por Vaca Muerta: el 64% de las inversiones fueron para Argentina

La petrolera mantuvo estable su producción mientras incrementó las inversiones para avanzar con su programa de desarrollo en Vaca Muerta. Foto gentileza.

GeoPark presentó los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, un período en el que mantuvo estable su producción de petróleo y gas, incrementó sus ingresos y aceleró las inversiones en Vaca Muerta, donde concentró el 64% de su presupuesto de capital.

La compañía informó que la producción promedio consolidada en Colombia y Argentina fue de 27.271 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) un nivel similar al registrado durante el primer trimestre del año. En ese contexto, los ingresos crecieron un 12%, hasta alcanzar US$ 143,3 millones, impulsados por una mejora en los precios internacionales del crudo y diferenciales más favorables.

Durante el trimestre, GeoPark destinó US$ 76,4 millones a inversiones de capital. De ese total, el 64% se ejecutó en Argentina, principalmente para avanzar con la perforación, completamiento de pozos e infraestructura de evacuación en Vaca Muerta. El 36% restante se concentró en proyectos de desarrollo e infraestructura en Colombia.

En materia operativa, la empresa informó que cerró el trimestre con ocho equipos en actividad, cuatro de perforación y cuatro de workover. Además, perforó y completó seis pozos en Colombia, mientras que en Vaca Muerta avanzó con cinco pozos en proceso de fracturación hidráulica.

Resultados financieros

El EBITDA ajustado alcanzó US $73,1 millones, un 3% superior al registrado en el trimestre anterior, con un margen del 51%. En tanto, la utilidad operativa fue de US$40,8 millones, por debajo de los US$58 millones del primer trimestre, que había incluido un ingreso extraordinario vinculado a la operación con Frontera Energy. La utilidad neta del período fue de US$14 millones.

La compañía también destacó la generación de US$108,4 millones de flujo de caja operativo, lo que le permitió financiar su programa de inversiones y aumentar su liquidez. Al cierre de junio contaba con US$316,3 millones en efectivo y equivalentes, frente a los US$ 274,9 millones del trimestre previo.

La deuda neta se ubicó en US $317,8 millones, con un ratio de apalancamiento de 1,2 veces. Además, en junio renovó y extendió una línea de crédito contingente hasta diciembre de 2028, sin desembolsos realizados.

El CEO de GeoPark, Felipe Bayon, afirmó que los resultados del trimestre reflejan «la consistencia de nuestra ejecución y la fortaleza de nuestro portafolio».

El ejecutivo sostuvo que la empresa logró mantener una producción estable y una generación de caja resiliente mientras avanzó con «el programa de inversión más grande de nuestra historia reciente», alcanzando «hitos importantes en Argentina antes de lo previsto» y preservando la disciplina financiera y un balance sólido.

GeoPark mantuvo sin cambios su estrategia de cobertura de precios para 2026, con aproximadamente 19.000 barriles diarios protegidos mediante contratos three-way collars. También informó que ya aseguró un volumen similar para 2027, con niveles de protección superiores.

El Directorio declaró un dividendo trimestral en efectivo de US$0,023 por acción, equivalente a aproximadamente US$1,5 millones, que será abonado el 2 de septiembre de 2026 a los accionistas registrados al cierre del 19 de agosto.