Nueva estafa virtual: así es el modus operandi que suplanta la identidad del BCRA para engañar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una advertencia pública sobre una nueva modalidad de estafa virtual en la que ciberdelincuentes utilizan la imagen de la institución y la de sus autoridades para engañar a los usuarios.

El objetivo principal de estas maniobras es promover falsas inversiones y apoderarse del dinero o los datos personales de las víctimas. Estas llamadas fraudulentas pueden derivar en robos de dinero o sustracción de datos personales.

Nueva estafa virtual: cómo operan las nuevas estafas virtuales que suplantan al BCRA

Una de las modalidades detectadas consiste en difundir videos manipulados donde presuntos funcionarios promocionan plataformas financieras fraudulentas. Otra estrategia habitual se apoya en el contacto directo para exigir un pago en dólares con la falsa promesa de liberar una transferencia bancaria retenida desde el exterior.

Los delincuentes recurren a múltiples vías digitales para desplegar sus engaños, combinando la difusión de videos adulterados con el envío de mensajes directos por redes sociales, correo electrónico, SMS y WhatsApp. Mediante estos canales, simulan un contacto formal en representación del ente monetario para generar confianza.

A la par de estos engaños directos, la autoridad monetaria alertó sobre el uso de aplicaciones de acceso remoto como herramienta de ciberdelito. En este esquema, los estafadores piden instalar software en el dispositivo para «solucionar un problema», obteniendo así el control total del teléfono para vulnerar las bancas móviles.

La institución aconsejó mantener cautela frente a aquellos mensajes que apelan a la urgencia o infunden temor sobre un supuesto bloqueo de cuenta. Esta clase de presión psicológica busca impedir la reflexión de la víctima y conducirla a cometer errores de manera apresurada.

La recomendación y advertencia del BCRA para evitar caer en estafas virtuales

Ante el incremento de estos incidentes, el BCRA remarcó de forma tajante que no opera comercialmente con el público ni presta servicios financieros directos a particulares. Además, aclaró que ningún integrante de su personal o de su directorio está autorizado a recomendar herramientas de inversión ni a solicitar información confidencial.

Para prevenir la caída en este tipo de engaños, el organismo recomendó revisar con especial detenimiento los remitentes de cada comunicación. Resulta fundamental inspeccionar las direcciones de correo, perfiles en redes sociales y números telefónicos para identificar perfiles apócrifos o direcciones dudosas.

De igual forma, la entidad recordó que sus únicos canales formales de contacto son su sitio web institucional y sus cuentas oficiales verificadas con tilde de validación. Cualquier mensaje que provenga de casillas informales o chats personales debe ser considerado sospechoso por definición.

Otro aspecto crucial señalado por las autoridades es la protección estricta de las credenciales bancarias. Bajo ninguna circunstancia se deben compartir contraseñas, claves token, números de tarjeta o códigos de seguridad por vías digitales o llamadas telefónicas, independientemente del pretexto invocado.

En caso de haber sido víctima o haber cedido datos sensibles, la recomendación oficial es dar aviso de inmediato al banco correspondientes y radicar la denuncia en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

Con información de Infobae