La fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: «No estuvimos a la altura»

En La Bombonera y ante su gente, Boca volvió a protagonizar un papelón y se quedó afuera de la Copa Libertadores en fase de grupos. Luego de caer 1-0 como local ante Universidad Católica, el Xeneize no cumplió el objetivo del semestre y se fue reprobado fuertemente por el hincha.

Tras la durísima eliminación, quien puso la cara fue Leandro Paredes. El capitán de Boca charló con la prensa y realizó una fuerte autocrítica: «Los objetivos que teníamos no los logramos. Duele. Teníamos mucha ilusión de pelear por esta competición«, se sinceró.

Luego, se enfocó en el futuro y en tratar de dar vuelta la página rápidamente: «Tenemos que hacer autocrítica. Claramente no estuvimos a la altura. A pensar en lo que viene«. Y se refirió a la reunión que Riquelme tuvo con el plantel: «Siempre hablamos, hablamos mucho con el presidente. Somos conscientes que hay que mejorar, que crecer, porque claramente así no podemos cumplir lo que queremos«.

Además, fue consultado sobre la continuidad de Claudio Úbeda pero prefirió no opinar: «No hablamos del tema, son decisiones que tiene que tomar el club con Claudio. Nosotros no somos quienes tomamos la decisión«.

El Xeneize decepcionó al hincha y sumó un nuevo fracaso internacional.

También habló sobre su estado físico, ya que durante el partido se lo vio con algunas molestias: «Venía arrastrando en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido. No iba a salir«

De esta forma, Boca cierra un semestre paupérrimo, donde se quedó afuera muy rápido de todo lo que jugó: en octavos del Apertura frente a Huracán y en primera ronda de la Copa Libertadores. Los jugadores tendrán licencia por dos semanas y luego regresarán para disputar la segunda mitad del año.

El primer desafío será justamente por Copa Sudamericana, donde se volverán a ver las caras frente a un equipo chileno: O’Higgins. Por los 16avos de final, la ida será en La Bombonera entre el martes 21 y el jueves 23 de julio y la vuelta se jugará en Rancagua a la semana siguiente.