Barcelona va a la carga por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

A falta de 14 días para el inicio del Mundial, Julián Álvarez volvió a estar en el centro de la escena. Desde Europa, trascendió que el delantero de la Selección Argentina está en avanzadas conversaciones con el Barcelona.

Luego de que se rumoreara el interés del club catalán sobre la Araña, en las próximas horas se espera que el equipo de Hansi Flick realice su primera oferta para quedarse con el atacante. Así lo contó el reconocido periodista Fabrizio Romano: «Barcelona ha iniciado contactos para fichar a Julián Álvarez. El club considera al argentino como objetivo prioritario».

Este jueves, los representantes del jugador y los directivos del Barcelona mantuvieron una reunión de cuatro horas. La primera oferta sería de 90 millones de euros mas bonos, demostrando el sólido interés por el argentino. Además, no habrá ningún jugador extra en la operación.

Pero este número sería insuficiente para el Colchonero, ya que pediría alrededor de 150 millones por la ficha. Claro está que el conjunto de Cholo Simeone no querrá desprenderse fácilmente de su mayor estrella, en una ventana de fichajes donde ya perdió a Griezmann.

Barcelona se ha adelantado a otros clubes que también posaron los ojos en Julián, como París Saint Germain o Arsenal. Pero estos competidores estarían dispuestos a desembolsar un mayor dinero, lo cual sería una gran dificultad para el Barca.

La buena para el equipo culé es que el deseo de Álvarez sería el de vestir la camiseta azulgrana y así lo confirman los dirigentes del Barcelona. Las negociaciones no terminarán pronto y se espera que sea la novela del próximo mercado de pases, donde habrá varios interesados para quedarse con el delantero después del Mundial.

Por otro lado, Julián ya terminó la temporada con Atlético Madrid y ya se encuentra enfocado en la Copa del Mundo, donde será parte de los 26 convocados por Lionel Scaloni. El próximo lunes estará presente en Kansas en el inicio de los entrenamientos de la Selección Argentina.