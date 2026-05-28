Cierre de una planta de Granja Tres Arroyos, la mayor avícola de Argentina: la empresa lo vinculó a «conflictos gremiales»

La empresa Granja Tres Arroyos, entidad avícola líder en Argentina, anunció el cierre de su planta ubicada en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. La acción puso en riesgo a 950 puestos de trabajo.

Argumentaron desde la firma que la decisión se vinculó con los conflictos gremiales.

Cerró una histórica planta avícola de Granja Tres Arroyos

En un comunicado, la empresa señaló que se definió “cerrar por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”.

Agregó que en la planta de Entre Ríos se registraron «en los últimos meses medidas sindicales inflexibles y desproporcionadas que afectaron la previsibilidad operativa, con trabajadores en constante paro, trabajo a desgano y un altísimo nivel de ausentismo, lo que comenzó a generar un conflicto en toda la cadena productiva”.

Sostuvo que «se reportaron actitudes violentas y bloqueo por parte de algunos responsables sindicales hacia los trabajadores que manifestaban su voluntad de trabajar para sostener el funcionamiento de la planta y preservar sus fuentes de trabajo».

En el escrito se afirmó que «luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado, a la espera de encontrar canales de entendimiento que le permitan continuar con sus operaciones en el futuro”.

Cierre por «tiempo indeterminado»: el mensaje para los trabajadores de la avícola

Los empleados esta semana se encontraron con las instalaciones cerradas con cadenas y candados. «El establecimiento permanecerá cerrado por tiempo indeterminado y hasta nuevo aviso. El directorio», decía el cartel que se encontraron los trabajadores.

«No nos avisaron nada”, dijo una persona que había concurrido a trabajar, citada por Infobae.

El medio de Buenos Aires mencionó que en los últimos meses hubo recortes de cerca de 400 puestos mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y desvinculaciones. Además que se adeuda el pago de sueldos de parte de abril y de la primera quincena de mayo.

La Nación mencionó que en Entre Ríos hay unos 2200 productores avícolas, de los cuales unos 200 están integrados a la firma. Se agregó que la empresa faenaba cerca del 35% de los pollos del país.

Con información de Infobae y La Nación