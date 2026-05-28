Junio 2026 llega con más aumentos: cuánto subirán alquileres, prepagas, colectivos y otros servicios

Junio 2026 llega con una nueva ola de aumentos que golpearán el bolsillo de los argentinos. Se anticipó que el sexto mes del año vigente traerá subas en alquileres, colectivos y otros servicios esenciales.

Es necesario recordar que los diferentes ajustes serán aplicados por el Gobierno, empresas y entidades reguladoras. Se estima que los incrementos en diferentes sectores continuarán ejerciendo presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los incrementos que llegan en abril 2026

Alquileres:

Según la información brindada, el mercado de alquileres volverá a mostrar aumentos para aquellos contratos que se actualizan en junio.

Los inquilinos que siguen con contratos firmados bajo la ley anterior, con contrato de tres años y un único ajuste anual, enfrentarán el golpe más fuerte del mes. El Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central determinó para junio una actualización anual cercana al 80%. En el caso de los contratos firmados tras la derogación de esa normativa que prevén actualizaciones cada tres, cuatro o seis meses, será distinto ya que se prevén incrementos de modo escalonado que dependerán del IPC registrado en los últimos meses.

Agua:

En este caso las tarifas de AySA aumentarán un 3% en junio para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se mantienen los descuentos del 15% para usuarios residenciales de zonales bajos.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga anunciaron subas que llegarán hasta el 2,9% según la compañía y el plan contratado. Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud definieron un aumento del 2,6%.

Colectivos