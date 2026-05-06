La FIFA avaló la sanción a Prestianni y podría perderse el Mundial con la Selección Argentina

Prestianni fue sancionado a fines de abril y hoy el castigo fue ratificado por FIFA.

En las últimas horas, Gianluca Prestianni volvió a estar en el ojo de la tormenta. A finales de abril, la UEFA sancionó al futbolista de Benfica por su conducta discriminatoria frente a Vinicius en la Champions League, en un duelo correspondiente por la ida de 16avos ante Real Madrid.

El ente del futbol europeo le dio seis partidos de suspensión, tres de cumplimiento efectivo y tres en suspenso por dos años. Uno ya fue cumplido en la vuelta entre el equipo portugués y el Merengue.

Y esta mañana se confirmó que este castigo tendrá un alcance global y también regirá en los torneos FIFA. Así lo comunicaron: «El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la sanción para que tenga efecto a nivel mundial«.

Con esta nueva modificación, los partidos de suspensión deberán cumplirse en competencias internacionales de todo tipo y ahí entra en juego la Selección Argentina.

Ya que el Benfica no disputará partidos oficiales por UEFA hasta la próxima temporada, la sanción se deberá cumplir en la próxima Copa del Mundo. Este cambio complica las chances de una posible convocatoria por parte de Lionel Scaloni

De ser citado al Mundial, se perderá los primeros dos partidos de la albiceleste: frente a Argelia el 16 de junio y ante Austria el 22. Descartada está la posibilidad de cumplir la sanción en los amistosos previos, ya que no se tratan de encuentros oficiales.

En las últimas dos convocatorias de Scaloni (noviembre de 2025 y marzo de 2026), el ex futbolista de Vélez fue citado para los amistosos y se encuentra luchando para ingresar en la lista definitiva, a tan solo 36 días del inicio del certamen.

Por esto, el entorno del jugador de 20 años ya tiene claro los pasos a seguir: Prestianni podrá apelar en UEFA y también haría lo mismo ante el TAS en busca de una medida cautelar que le permita disputar con normalidad los partidos del Mundial.