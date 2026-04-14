Benedetto palpitó su regreso a La Bombonera y reveló si festejaría un gol ante Boca

Esta noche y desde las 21:00 horas, Boca recibirá a Barcelona de Guayaquil por la 2° fecha de la Copa Libertadores. El duelo entre el Xeneize y el equipo ecuatoriano tendrá un condimento especial: el regreso de Darío Benedetto a La Bombonera.

El delantero que vistió la camiseta azul y oro en dos etapas estará nuevamente frente a la gente de Boca, luego de su polémica salida en 2024. En la previa al encuentro, el Pipa contó sus sensaciones en su regreso al estadio del club de sus amores.

«Una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz, donde dejé muchas cosas y la verdad que lo voy a aprovechar al máximo«, expresó el delantero que será el referente de ataque del equipo de Cesar Farías.

Benedetto convirtió dos goles desde su llegada a Ecuador.

Luego, fue consultado sobre si gritaría un gol ante Boca y fue claro: «Obviamente que no. Soy hincha de Boca, enfermo de Boca y lo voy a seguir siendo el resto de mi vida», recalco. Aunque también aclaró que dará todo por el triunfo: «Estoy defendiendo la camiseta de Barcelona y lo voy a hacer a muerte, soy profesional, es mi trabajo, pero obviamente le tengo mucho respeto».

Para cerrar, le preguntaron cómo será recibido en La Bombonera: «Está medio dividido, vamos a ver que pasa», dijo entre risas. Desde su último paso en el Xeneize, Benedetto visitó la cancha de Boca con la camiseta de Newells y hubo una mezcla de silbidos y aplausos para el delantero.