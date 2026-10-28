¡Bienvenido, Franco! Colapinto llegó a México y le rezó a los «dioses aztecas»

¿Se cortará el maleficio? El argentino Franco Colapinto llegó a México a la espera del fin de semana y la posibilidad de revertir su mal momento deportivo. La cita será en el circuito “Hermanos Rodríguez”, que desde el viernes albergará la decimonovena cita de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

“De regreso en el Hermanos Rodríguez”, publicó el equipo Alpine en sus redes sociales, con dos fotografías del pilarense en la famosa curva 14, una de las zonas más emblemáticas del trazado azteca, donde el domingo el italiano Kimi Antonelli podrá consagrarse campeón mundial.

Luego del decepcionante paso por Austin, donde debió abandonar con problemas en el suelo de su A526, Colapinto intentará volver a ver la bandera de cuadros y cortar la racha de tres abandonos en cuatro competencias.

Returning to Autódromo Hermanos Rodríguez 🙌🇲🇽 https://t.co/Bd1aG2uhdQ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 28, 2026

Para Franco, 12° en el campeonato con 27 puntos, será la tercera vez compitiendo en el histórico trazado azteca, estrenado el 20 de diciembre de 1959 bajo la denominación Autódromo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

En la edición 2024, con Williams, Colapinto finalizó en el 12° puesto. Ese día se inscribió como el único argentino que completó sus primeras cinco carreras de Fórmula 1 de forma consecutiva. Un año después, con Alpine, Franco concluyó en el 16° puesto, pagando caro un trompo en la primera curva tras un enredarse con el canadiense Lance Stroll, piloto de Aston Martin.

Vale recordar que Colapinto recién subirá a su monoplaza en la segunda tanda libre del viernes. Su lugar en el primer ensayo lo ocupará el italiano Gabriele Mini, integrante de la academia de jóvenes talentos de la escuadra francesa.

EL NUEVO VIDEO DE MERCADO LIBRE CON FRANCO COLAPINTO PARA ALPINE 🫂🇦🇷 “Somos un equipo de 45 millones unidos por la velocidad 🇦🇷💛” es una obra de arte total 🥹 https://t.co/0WEOXqWWWa — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) October 28, 2026

Horarios del Gran Premio de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15:30 a 16:30

Práctica 2: 19:00 a 20:00

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 1 de noviembre