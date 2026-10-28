Hallan a un hombre muerto en Neuquén: estaba en la vía pública y la fiscalía investiga el hecho. foto: Emiliano Ortiz

La Fiscalía de Homicidios de turno, a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, inició una investigación tras el hallazgo de un hombre muerto en el barrio San Lorenzo. El hecho fue durante la mañana del miércoles en la vía pública.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, el hecho se registró alrededor de las 08:50, momento en que el personal policial recibió un aviso que alertaba sobre la presencia de un cuerpo en la intersección de las calles Zeballos y Las Gaviotas.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la veracidad de la llamada y preservaron la escena para dar intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal.

A la espera de peritajes clave

Según las primeras informaciones recabadas, la víctima es un varón en situación de calle cuya identidad aún no trascendió de manera oficial.

Para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar si se trató de una muerte violenta o por causas naturales, la fiscal Sola ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente, cuyos resultados serán fundamentales para el avance de la causa.