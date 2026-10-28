YPF cerró su balance con resultados récord y 900 millones de dólares de flujo de caja libre

YPF cerró su balance con 900 millones de dólares de flujo de caja libre, el segundo nivel más alto en su historia.

YPF, la petrolera liderada por Horacio Marín, presentó este miércoles los resultados del tercer trimestre de 2026. La compañía volvió a mostrar números de máxima en un contexto de fuerte expansión de Vaca Muerta, con una producción de petróleo shale en alza y una reducción de su deuda.

El EBITDA ajustado llegó a US$2.503 millones, el segundo más alto de su historia. Solo lo supera el récord del trimestre anterior. La utilidad neta se ubicó cerca de los US$1.200 millones, la tercera más elevada que registró la empresa.

El EBITDA creció 84% interanual. La compañía lo atribuyó al avance sostenido de la producción no convencional, la baja de los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento en las refinerías y la dinámica alcista de los precios.

La producción de petróleo shale promedió 224.000 barriles diarios en el trimestre, un 32% más que un año atrás. En el segundo trimestre el promedio había sido de 213.000 barriles diarios. Hoy la compañía ya produce 245.000 barriles diarios y estima alcanzar la meta de 250.000 barriles por día antes de que termine el año.

Las inversiones sumaron US$1.287 millones, un 26% por encima del mismo período de 2025. El 70% se destinó a la actividad no convencional.

RIGI para cinco proyectos en el norte de Vaca Muerta

Dentro de su estrategia de crecimiento en shale, YPF prevé presentar en las próximas semanas la adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) de cinco proyectos en el área Norte de Vaca Muerta: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza.

Los proyectos son operados por YPF, que tiene una participación cercana al 40%. Prevén una inversión estimada de US$44.000 millones en 26 años, la perforación de unos 2.200 pozos y una producción máxima de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

Refinerías: récord de naftas premium y sin importar combustibles

En el segmento de Downstream, las refinerías procesaron 344.000 barriles diarios, un 5% más que en el tercer trimestre de 2025. YPF abasteció la demanda local sin importar combustibles, aumentó sus exportaciones y logró un récord de producción de naftas premium.

La refinería de La Plata fue elegida «Refinería del Año» por segundo año consecutivo, uno de los principales reconocimientos de la industria en América Latina. La empresa también recibió el premio «Tecnología Digital del Año» por Ekons Matrix AI, una herramienta que predice las especificaciones de mezcla de combustibles para mejorar la eficiencia y la calidad del producto.

Después del cierre del trimestre, YPF anunció la compra del 25% de YPF Luz por US$430 millones. Con esa operación alcanza el 100% de la tenencia accionaria, que se consolidará integralmente en sus estados financieros desde el cuarto trimestre. La petrolera busca así capturar el valor de una empresa líder en generación eléctrica, con oportunidades de crecimiento en generación térmica eficiente y energías renovables.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sigue según lo previsto. Al cierre de septiembre de 2026 tenía más del 85% de la obra ejecutada, frente al 77% informado a fines de junio. La inauguración está prevista para fines de este año y el inicio de las exportaciones de petróleo, para el primer trimestre de 2027.

900 millones de flujo de caja libre y la menor deuda en diez años

El flujo de caja libre volvió a terminar en terreno positivo, con US$900 millones, el segundo más alto de la historia de YPF. Eso permitió bajar el ratio de endeudamiento neto a 0,8 veces, el más bajo de la última década. En el trimestre anterior era de 1,09 veces.

En septiembre, la compañía volvió al mercado internacional de capitales con una emisión de obligaciones negociables a nueve años por US$1.200 millones, la mayor colocación de deuda de Argentina en los últimos años. El bono se emitió con un cupón del 7,55% y un rendimiento del 7,85%. El diferencial frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos fue de 300 puntos básicos, el más bajo que registró YPF en su historia.