Boca acelera por Alan Lescano: ¿Cómo están las negociaciones?

Este miércoles, Boca juega un partido trascendental frente a Lanús. El Xeneize acumula cuatro partidos sin victorias en el Apertura y Claudio Úbeda está en la cuerda floja. De no conseguir un buen resultado, el Sifón podría dejar su cargo.

En medio de este duelo clave, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme busca el cuarto refuerzo de este verano. A pesar de que el mercado de pases ya está cerrado, Boca tendría un cupo para sumar un futbolista hasta el 10 de marzo con la inminente salida a préstamo de Lucas Blondel a Huracán.

En las últimas horas, desde el club de la Ribera se contactaron con Argentinos Juniors para saber las condiciones de Alan Lescano. Además, charlaron con el representante del jugador. Fue un primer acercamiento del Xeneize, que está interesado en el mediocampista.

En La Paternal estarían abiertos a las conversaciones y no pondrían trabas. Con la tempranera eliminación en la Fase 2 de la Libertadores, al Bicho solo le queda disputar el Apertura y Clausura durante el resto del año y no verían con malos ojos hacer caja en un plantel que estaba pensado para la triple competencia.

El Pipa es el capitán y figura del Bicho.

Cabe destacar que Argentinos posee el 50% del pase. El equipo de Nico Diez pediría entre 4 y 5 millones de dólares por el futbolista, que renovó contrato hasta 2029 en las últimas semanas. El restante porcentaje corresponde a Gimnasia de La Plata.

El Xeneize evaluará el valor y decidirá cómo continuar las charlas. No se descarta que en la negociación entren uno o dos futbolistas a préstamo, ya que Boca estaría dispuesto a pagar alrededor de 3,5 millones.

A Boca le urge un futbolista de estas condiciones. Con las bajas de Palacios y Velasco, el equipo de Úbeda no tiene protagonistas en la zona de creación y el juego asociado ha sido una deuda constante en los últimos partidos.

La otra opción latente para el cuarto refuerzo es Sebastián Villa. Los rumores de un posible regreso aumentaron con el pasar de las horas, pero el colombiano no tendría en los planes salir de Independiente de Mendoza en este mercado de pases y su llegada podría ser a mitad de año.