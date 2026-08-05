«Choque a 8.700 km/h»: la NASA busca las huellas del cohete de SpaceX que se estrelló contra la Luna

La superficie lunar volvió a convertirse en el escenario de un choque espacial de alta velocidad. Un fragmento inerte de cuatro toneladas perteneciente a un cohete Falcon 9 de SpaceX se estrelló a 8.700 kilómetros por hora contra el satélite natural. La colisión, prevista para la madrugada de este miércoles, ocurrió en una franja limítrofe entre el día y la noche lunar, un factor que impidió la transmisión de imágenes en tiempo real pero que ya moviliza a las principales agencias del planeta.

El objeto involucrado corresponde a la segunda etapa del lanzador despegado en enero de 2025 para la misión de los módulos lunares Blue Ghost e Ispace. Tras agotar su combustible y quedar sin propulsión para retornar a la Tierra o escapar de la gravedad, la combinación de la actividad solar y las fuerzas gravitatorias terminó empujando la mole de acero en una trayectoria inevitable de colisión.

Las cifras de la colisión espacial

Masa del objeto: 4 toneladas (equivalente a la estructura de un edificio).

4 toneladas (equivalente a la estructura de un edificio). Velocidad de impacto: 8.700 kilómetros por hora.

8.700 kilómetros por hora. Cráter estimado: 18 metros de ancho por 4 metros de profundidad.

18 metros de ancho por 4 metros de profundidad. Momento del choque: 3:35 (hora de Argentina) en la cara visible de la Luna.

La búsqueda de la prueba: satélites en persecución del cráter

A pesar de que astrónomos profesionales y aficionados de todo el mundo apuntaron sus telescopios durante la madrugada, la escasa iluminación solar sobre la nube de polvo eyectada impidió registros terrestres directos. Ahora, la confirmación visual quedó en manos de la tecnología en órbita.

«La gran recompensa por el impacto del cohete de SpaceX contra la Luna se verá en aproximadamente una semana», explicó Matt Bothwell, doctor en astronomía de la Universidad de Cambridge, al detallar que los datos más valiosos surgirán cuando las sondas espaciales fotografíen la zona.

La NASA y la agencia espacial surcoreana reconfiguraron las trayectorias del orbitador Danuri y del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Ambas naves sobrevolarán las coordenadas calculadas para comparar fotografías previas y posteriores, analizando cómo se dispersó el regolito (polvo lunar) tras el golpe.

Basura espacial y ciencia: las lecciones del impacto

La ausencia de atmósfera y viento en la Luna hace que cualquier huella permanezca intacta durante milenios. Aunque el incidente fue producto de la chatarra espacial a la deriva, la comunidad científica busca transformar el evento en un experimento de campo.

Desde la NASA confirmaron que la colisión no representa ningún peligro para la Tierra y que la información servirá para estudiar la mecánica de los impactos artificiales. Los datos recolectados permitirán perfeccionar los modelos de dispersión de polvo, un factor crítico para proteger el equipamiento técnico y las futuras bases de las misiones tripuladas que prevén asentarse en el suelo lunar.