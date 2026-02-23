Boca avanza por Dybala y se ilusiona con su llegada en junio

Juan Román Riquelme se ha caracterizado por realizar este tipo de gestiones a fuego lento. Edinson Cavani y Leandro Paredes son dos ejemplos de cómo negocia el presidente del club a los refuerzos que, en los papeles, llegan como estrellas.

Este caso no es distinto. Ya ha habido contactos entre la dirigencia de Boca Juniors y Paulo Dybala. Incluso, después del último Superclásico a fines de 2025, el padre de Paredes reveló que la Joya iba a jugar en el Xeneize.

En enero, la operación era casi imposible. A Dybala aún le restaban seis meses de contrato en AS Roma y su intención era finalizarlo. Además, en ese momento debía existir una negociación de club a club.

Para mitad de año, la situación cambia rotundamente. La Joya vence su contrato en junio y el club romano —a diferencia de hace unos meses— quiere renovarle, aunque reduciendo considerablemente su salario. En paralelo, el jugador ya puede negociar libremente con otros clubes.

El periodista italiano Matteo Moretto, especializado en el mercado de pases, informó que la dirigencia del Xeneize viene dialogando de manera constante con el entorno del jugador de 32 años, y que las conversaciones avanzan por buen camino.

A pesar del interés de Roma por retenerlo, es difícil que el zurdo campeón del mundo continúe allí, lo que alimenta el sueño de los hinchas de Boca. Además, Oriana Sabatini desea regresar al país para criar a su hijo —que nacerá en marzo— en Argentina. “Oriana es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Camila Galante, su mujer), ellos eran así, curruñitas: hacían pijamadas y estaban todo el día juntos”, aseguró hace unos meses Catherine Fulop, madre de Oriana.