Boca goleó a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina con tantos de Ascacíbar, Villa y Lozano

Boca se clasificó a otra final. El equipo de Rodolfo Arruabarrena fue de menos a más y terminó dominando ampliamente a Banfield, al que superó por 3-0 con goles de Santiago Ascacíbar, sobre el final del primer tiempo, y Sebastián Villa y Leandro Lozano, en el complemento.

De esta manera, el Xeneize se clasificó a la quinta final de Copa Argentina en su historia. En las cuatro anteriores, terminó festejando siempre: ante Atlanta (1969), Racing (2012), Rosario Central (2015, también con Arruabarrena como DT) y Talleres (2021).

Ahora, el equipo dirigido por el Vasco, que el fin de semana pasado se consagró campeón de la Liga 2026, regresará a Buenos Aires con la mente puesta en la final de la Copa Sudamericana, que será el sábado 21 de noviembre frente a Atlético Mineiro.

Ascacíbar abrió el marcador sobre el final

La primera clara fue para el Taladro. A los 5 minutos, tras un corto rechazo de Malcom Braida, Tomás Adoryan ensayó una tijera y estuvo cerca de convertir un golazo. Álvaro Montero sacó el derechazo a puro reflejo y evitó el tanto.

¡SE SALVÓ BOCA! Álvaro Montero y una notable atajada en la semifinal de la #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/hrDJq34cXX — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Alan Velasco reaccionó del lado del Xeneize. A los 18′, el ex Independiente enganchó desde la izquierda hacia el centro y sacó un buen disparo al primer palo, pero Diego «Ruso» Rodríguez respondió con una buena atajada.

El arquero colombiano volvió a salvar al conjunto de la Ribera a la media hora de partido. El protagonista de Banfield volvió a ser Adoryan, aunque esta vez probó de lejos y, tras un rebote en Paredes, Montero, que fue una garantía durante todo el encuentro, la descolgó del ángulo. Asimismo, Velasco, con buenas y malas, es el que más peligro ocasionó en ataque, tras buenas conexiones con el capitán, que marca la diferencia con pases entre líneas.

El primer tiempo continuó con dominio de la posesión de Boca, aunque sin generar demasiadas chances. Sin embargo, en la última jugada llegó el gol del equipo de Rodolfo Arruabarrena. Tras un contragolpe, Paredes recibió cerca del área y, con mucha sutileza, se la pinchó a Santiago Ascacíbar, quien con un gran cabezazo puso el 1-0 antes del descanso.

¡GOL DE BOCA! Ascacibar anotó a los 46 minutos del primer tiempo el 1-0 ante Banfield. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/bvvXoS4pHe — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Villa y Lozano sentenciaron la historia

A los 10 minutos del complemento, Arruabarrena movió el banco con dos cambios en Boca: Miguel Merentiel y Alan Velasco dejaron la cancha para los ingresos de Enner Valencia y Tomás Aranda.

La sensación del encuentro era que, si el Xeneize aceleraba, podía ampliar la ventaja. Y así fue. El equipo de Arruabarrena salió jugando rápido desde abajo, Milton Delgado abrió para Sebastián Villa y el colombiano recortó hacia el medio y sacó un remate colocado al segundo palo para poner el 2-0 a los 18 minutos.

¡GOL DE BOCA! Sebastián Villa anotó el 2-0 ante Banfield a los 63 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/lOtMT8S7Fl — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

A los 28 minutos, el encuentro se convirtió en goleada. Leandro Lozano la pinchó para Villa, el colombiano desbordó por la izquierda y tiró un centro al segundo palo, donde apareció el propio lateral derecho para empujarla y marcar el 3-0.

¡BOCA AMPLIÓ LA VENTAJA! Lozano marcó el 3-0 ante Banfield a los 73 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/WNJiWZFA7z — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

El equipo de Arruabarrena no saca el pie del acelerador y a los 40 minutos casi marca el 4-0. En otro buen contragolpe, el ingresado Leonel Flores recortó dentro del área y buscó el segundo palo, pero la pelota rebotó en el travesaño.

El marcador no volvió a moverse y Boca selló el triunfo por 3-0. En el complemento, administró la ventaja con la tenencia de la pelota, hizo notar la diferencia de jerarquía y aseguró su lugar en la final, donde se enfrentará con el Platense de Martín Palermo, que viene de eliminar a Atlético Tucumán por penales. El encuentro se disputaría el miércoles 2 de diciembre, con sede a definir.

Boca ya piensa en la final de la Copa Sudamericana

Ahora, el Xeneize volverá a Buenos Aires, donde retomará los entrenamientos con la mira puesta en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez.

El miércoles, la delegación de Boca partirá rumbo a Barranquilla, donde se disputará la final el sábado 21. Así, el equipo de Arruabarrena tendrá pocos días para cambiar el foco y buscar otro título.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; Federico Medina, Adrián Balboa y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).