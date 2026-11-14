Ritual en Cipolletti: visitá el stand de Diario RÍO NEGRO y participá del sorteo de dos Toyota Yaris 0 km

Diario RÍO NEGRO y Club Río Negro participan de Ritual, la feria gastronómica que se realiza en el Parque Rosauer de Cipolletti. Los visitantes podrán acercarse al stand del medio, acceder a beneficios para suscriptores y participar de un sorteo especial por los 115 años de historia del diario.

Quienes estén suscriptos a Club Río Negro podrán retirar un vaso totalmente gratis en el espacio de Diario RÍO NEGRO.

Si sos suscriptor del Club Río Negro, retirá tu vaso GRATIS.

Además, quienes compren el diario tendrán la posibilidad de completar cupones para participar del sorteo de dos Toyota Yaris 0 km, que se realizará en abril de 2027, en el marco del aniversario número 115 del medio.

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La propuesta combina gastronomía, beneficios y premios para quienes se acerquen a conocer el stand de Diario RÍO NEGRO durante Ritual.

Conocé a Diarín.

En fotos: así se vive Ritual en Cipolletti

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Gastronomía, productores y una gran variedad de sabores

Más de 50 expositores participan de esta primera edición de Ritual, con una oferta que reúne a restaurantes, cocineros, emprendedores, bodegas, sidreras, cervecerías, destilerías y productores del Alto Valle y el Valle Medio.

Hay propuestas para todos los gustos: carnes, pescados, pizzas, focaccias, charcutería, quesos, conservas, chocolates, frutas, opciones sin gluten, vinos, sidras, cervezas artesanales y bebidas elaboradas con productos regionales.

La feria también permite conocer de cerca a quienes están detrás de cada emprendimiento, descubrir nuevos sabores y acompañar a los productores y gastronómicos que forman parte de la identidad económica y cultural de la región.

Clases de cocina, coctelería y música en vivo

La agenda del sábado comenzó con actividades especialmente pensadas para los más chicos. A las 15 y a las 17, Lu Pérez Pieroni encabezó una propuesta de cocina infantil con shots de manzana y pera con crema Chantilly.

A las 16, Alina Ruiz y Estefanía Ferrari, de Chacra Agroecológica El Origen, estuvieron a cargo de una clase de cocina que puso en valor los ingredientes y productos de la región.

La coctelería también tuvo su espacio a las 17.30, con Maru Ávila junto a Kleppe y Tres Ases, en una demostración dedicada a las bebidas y elaboraciones regionales.

Con la caída del sol llegó uno de los momentos más esperados de la jornada. A las 19, Brenda Tremolaterra fue la protagonista de la música en vivo, mientras que desde las 20 la DJ ChicaLunar tomó el escenario para acompañar la noche con su set musical.

La gran convocatoria y el movimiento de público reflejan el acompañamiento de los vecinos a esta nueva propuesta impulsada por la Municipalidad de Cipolletti, que busca fortalecer la gastronomía, promover el trabajo de los productores y generar nuevos espacios de encuentro.

Ritual no es solamente una feria para comer y beber. También es una oportunidad para disfrutar de los espacios públicos, encontrarse con amigos, compartir en familia y mostrar el potencial gastronómico y productivo que tiene Cipolletti.

La primera edición del festival ya deja imágenes de un Parque Rosauer lleno de vida, con una postal que combina el atardecer del Valle, buena música, gastronomía y una multitud disfrutando de la ciudad.

La fiesta continúa este domingo 15 de noviembre, de 12 a 23, con entrada libre y gratuita. Habrá nuevas actividades para chicos, una clase de cocina con Emma Leiva a las 16, una propuesta de cocina y coctelería con Juan Carranza y Hernán Digiacomo a las 17.30, música en vivo con Zeze Nou & Funkdamental a las 19 y el cierre musical con DJ Gabriel Salazar desde las 20.