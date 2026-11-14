Marcación bovina en frío: una alternativa que busca mejorar el bienestar animal y la identificación del rodeo

El procedimiento combina tecnología, salud animal y mejoras en los trabajos con hacienda.

En un establecimiento ganadero del Partido de Patagones se realizó una experiencia de marcación de bovinos con nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero. La iniciativa, desarrollada con la participación del INTA Valle Inferior, productores y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, busca incorporar tecnologías que faciliten el manejo del rodeo, la identificación individual y la toma de decisiones productivas.

Una experiencia que combina tecnología, producción y bienestar animal

En el establecimiento agropecuario “La Mística”, perteneciente a La Donatina, ubicado a unos 50 kilómetros al noreste de Carmen de Patagones, se llevó adelante una experiencia de marcación bovina en frío mediante la utilización de nitrógeno líquido a una temperatura de 196 grados bajo cero.

La actividad se desarrolló el 26 de septiembre de 2026, en un campo dedicado a la cría bovina en condiciones de secano, característico de los ambientes áridos y semiáridos del Partido de Patagones.

La iniciativa surgió en el marco del trabajo del grupo de productores ganaderos Monte Profundo, un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias orientado a fortalecer la producción regional mediante la incorporación de herramientas adaptadas a las condiciones del territorio.

La aplicación de nitrógeno a 196 grados bajo cero permite identificar al ganado y es una alternativa al marcado con hierro calentado al fuego.

Participaron los productores Bruno Bagnato y Mauricio Merlotti; el ingeniero agrónomo Héctor J. Hernández, coordinador técnico del grupo Monte Profundo y becario de extensión de la Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior del Río Negro del INTA; los estudiantes avanzados de Agronomía de la Universidad Nacional de Río Negro Juan Cévoli y Augusto Dumón; y el colaborador de campo Antonio Ortega.

Una alternativa a la marcación tradicional

La marcación bovina constituye una práctica habitual en los establecimientos ganaderos, utilizada para identificar a los animales. Tradicionalmente se realiza mediante la aplicación de hierros calentados al fuego, aunque existen otras tecnologías que permiten desarrollar esta tarea.

La técnica ensayada utiliza hierros enfriados con nitrógeno líquido, cuya temperatura alcanza los 196 grados bajo cero. Al entrar en contacto con la piel, el frío afecta principalmente a los melanocitos, células responsables de producir el pigmento que da color al pelo.

Como consecuencia, el folículo continúa produciendo pelo, pero sin pigmentación, generando una marca blanca que permite identificar al animal visualmente.

Entre sus principales ventajas se destaca la posibilidad de obtener una identificación permanente, fácilmente reconocible a distancia y con menor dolor para el animal en comparación con la marcación tradicional a fuego.

Identificación para mejorar las decisiones productivas

El objetivo de la experiencia fue evaluar esta tecnología como herramienta complementaria para identificar individualmente a las vacas madres que integran un programa de mejoramiento genético basado en inseminación artificial a tiempo fijo (IATF).

La identificación individual permite relacionar cada animal con su historial productivo y reproductivo, información fundamental para seleccionar futuras madres, evaluar resultados y mejorar la eficiencia del establecimiento.

Durante la jornada se trabajó sobre 17 vacas adultas, con una duración aproximada de dos horas.

El procedimiento consistió en sujetar cada animal en la manga, recortar y limpiar el pelo de la zona seleccionada y aplicar un hierro previamente enfriado en nitrógeno líquido durante aproximadamente 45 segundos.

Si bien la experiencia permitió poner en práctica el procedimiento, todavía resulta necesario evaluar la evolución de las marcas y cuantificar aspectos operativos, como el consumo de nitrógeno y el tiempo requerido por animal.

Productores, estudiantes, ingenieros agrónomos y un becario del INTA evalúan el método que preserva el bienestar animal en rodeos.

Innovación surgida del trabajo en el campo

Uno de los aspectos destacados fue la adaptación de una conservadora de Telgopor para mantener los hierros sumergidos en nitrógeno líquido durante el trabajo.

Para disminuir las pérdidas por evaporación, se diseñó una tapa dividida en tres secciones independientes, que permite retirar cada hierro sin abrir completamente el recipiente.

Además, los mangos fueron numerados para facilitar su identificación y agilizar las tareas.

Esta modificación representa una solución práctica surgida de la experiencia de los propios participantes, orientada a mejorar la eficiencia del procedimiento y reducir costos operativos.

Sin embargo, la utilización de nitrógeno líquido requiere equipamiento específico, capacitación y estrictas medidas de seguridad debido a las temperaturas extremas y a los riesgos asociados con su manipulación.

Una herramienta con posibilidades de desarrollo

La experiencia permitió explorar una alternativa tecnológica para mejorar la identificación de los rodeos, aunque su incorporación requiere continuar evaluando resultados, costos y condiciones de aplicación.

También es importante señalar que la numeración individual mediante frío no reemplaza la marca de propiedad registrada ni los sistemas oficiales de identificación animal establecidos por la normativa vigente.

Entre los próximos pasos se contempla perfeccionar el diseño de la conservadora, cuantificar el consumo de nitrógeno y optimizar los tiempos de trabajo en manga.

Desde el grupo de productores destacaron la importancia de incorporar tecnologías y generar espacios de aprendizaje para las nuevas generaciones.

“Es importante para nosotros, como productores y técnicos, incorporar nuevas tecnologías que ya están disponibles y que los jóvenes vean en el campo un futuro viable para aplicar conocimientos y desarrollar nuevas experiencias”.

La jornada reflejó el valor del trabajo conjunto entre productores, técnicos y estudiantes universitarios para generar soluciones prácticas, fortalecer la ganadería regional y avanzar hacia sistemas productivos más eficientes y atentos al bienestar animal.

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