Con gol de Villa, Boca le gana a Defensa y se está metiendo en semifinales

Boca, que elevó en forma considerable su rendimiento y eso se tradujo en resultados positivos, recibe a Defensa y Justicia por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro se juega a partir de las 21.30 en La Bombonera, con el arbitraje de Andrés Merlos.

En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, se irá directamente a la definición con tiros desde el punto penal y el ganador jugará en semifinales el próximo sábado en el estadio de Lanús ante Racing, que venció a Aldosivi por 5 a 0.

Los primeros 20′ del partido fue todo de Boca. Tuvo la posesión, jugó en el campo de su rival y contó con un par de situaciones muy claras como para ponerse en ventaja. Un disparo del Toto Salvio que el arquero Unsain sacó sobre un costado, y desde ese córner un cabezazo de Zambrano dio en el palo.

¡Unsain en dos oportunidades! El Toto Salvio probó de afuera, pero el arquero despejó al córner. Y desde el tiro de esquina, Zambrano ganó de cabeza y el capitán de Defensa la sacó del ángulo.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/cCHhpatBlf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 11, 2022

El equipo de Battaglia fue perdiendo intensidad ante el orden de Defensa, que encaró el partido de manera cautelosa y a la espera del error de la última línea local. Sin embargo a los 32′ Villa se escapó de su marca, metió el centro para que Pol Fernández definiera bajo el arco.

¡Lo anuló! Pol Fernández metía el primero del Xeneize, pero Héctor Paletta desde el VAR llamó a Andrés Merlos y el gol fue anulado por falta de Villa. Boca y Defensa siguen 0-0 en La Bombonera.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/zlwuCPZT5G — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 11, 2022

Pero el VAR advirtió un golpe del colombiano en la cara de Tripicchio, llamó al árbitro Merlos, quien luego de observar la acción anuló el tanto y le sacó amarilla al delantero de Boca.

Pero Villa tuvo rápido su revancha. A los 41 hubo conexión colombiana cuando Fabra metió un largo pase para la carrera de su compatriota, quien desairó a Tripicchio y venció a Unsain con un derechazo bajo al primer palo.

¡Derechazo y a bailar 🕺🏽! Villa enganchó para adentro tras el pase largo de Fabra y remató al primer palo de Unsain para marcar el 1-0 de Boca sobre Defensa y Justicia.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/Ki4G0cjhTi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 11, 2022

No hubo grandes cambios en el inicio del complemento. Más bien Boca confirmó su dominio sobre una posible recuperación de Defensa, que por izquierda no podía con Villa y por derecha tampoco con Salvio. A los 10′ el Toto se sacó la marca de encima, tiró un centro rasante que no pudo aprovechar Pol Fernández, quien pifió el remate.

¡Nooo, Pol! 😨 El Toto Salvio se sacó la marca y tiró el centro, pero Guillermo Fernández no pudo meter el segundo de Boca.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/VEFW5nCwYH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 11, 2022