Boca juega una finalissima contra Barracas Central: formaciones, hora y TV

Boca siente la obligación de volver a la Libertadores el año que viene, perdió terreno en las últimas fechas y esta lunes necesita sumar para prenderse en la zona alta de la tabla Anual. Si eso ocurre, también volverá a meterse en el top 8 del torneo Clausura de la Liga Profesional y por eso, el partido ante Barracas Central representa una finalissima para el Xeneize. El duelo corresponde a la fecha 12 y fue suspendido por la muerta de Miguel Ángel Russo. Arrancará a las 16 en el Claudio Chiqui Tapia y será controlado por Nicolás Lamolina.

El equipo de Claudio Úbeda viene de perder 2-1 frente a Belgrano en la Bombonera y ahí se le complicaron las matemáticas. Bajó al quinto lugar de la tabla Anual con 50 unidades, por debajo de Central (ya clasificado con 62), River (52), Argentinos (51) y Deportivo Riestra (51). Igualmente, un triunfo frente al Guapo le devolvería el segundo puesto, aquel que otorga un cupo directo hacia la fase de grupos.

Además, quedó 10° en la zona A, la más pareja del Clausura. Más allá de que hoy está afuera de los que clasifican a los octavos de final, un triunfo lo ungiría hasta la tercera posición y un empate lo dejará quinto.

Sale el triple 5

De cara a este partido trascendental, el DT no podrá contar con Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y será baja para lo que resta de la fase regular. Milton Delgado sería su reemplazante. Además, habría otra modificación en el sector derecho del mediocampo, sitio donde ingresaría Williams Alarcón en lugar de Brian Aguirre.

Barracas viene de un empate en la cancha de Tigre, aunque masticó bronca porque se le escapó la victoria sobre el cierre. Ese resultado lo dejó séptimo en la zona A, con 18 unidades.

En la Anual pelea por un boleto hacia la Sudamericana, certamen que disputaría por primera vez en su historia. Actualmente marcha décimo, un punto por debajo del Matador, el último de los clasificados, otro motivo por el que el Guapo se lamenta haber perdido dos puntos el fin de semana pasado.

Más allá de que está vivo en ambas tablas, el conjunto que comanda Rubén Darío Insua está atravesando su peor momento desde que comenzó el Clausura, ya que no gana desde el 29 de agosto, cuando superó 2-1 a Newell’s por la fecha 7.

Formaciones, hora y TV

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia

Hora: 16.00

TV: ESPN Premium