Lionel Messi vuelve a la Selección Argentina: el plan de Scaloni para el amistoso ante Puerto Rico

El delantero y capitán Lionel Messi regresará a la Selección Argentina tras la goleada del Inter Miami en la MLS y podría ser titular en el amistoso de este martes ante Puerto Rico, en el cierre de la gira por Estados Unidos.

Después de perderse el partido ante Venezuela, el rosarino se reincorporará al equipo y volverería a vestir la camiseta albiceleste en un amistoso que marca el inicio del tramo final del año para el conjunto de Lionel Scaloni.

La presencia de Messi había generado especulaciones por el interés del Inter Miami en resguardarlo de cara al compromiso ante Atlanta United. Sin embargo, Scaloni aclaró que la decisión de preservarlo fue exclusivamente técnica: “Decidí yo que Leo no juegue”, explicó el entrenador en conferencia de prensa posterior al triunfo en Miami ante Venezuela.

El técnico confirmó que el capitán no presenta molestias físicas y que será parte del próximo encuentro frente a Puerto Rico.

Durante el duelo ante la Vinotinto, Messi observó el partido desde el palco junto a su familia, relajado y tomando mate. Aun así, su ausencia despertó rumores sobre una posible presión del club estadounidense para evitar riesgos antes del tramo decisivo de la temporada.

El propio Javier Mascherano desmintió cualquier injerencia: “Si Messi no juega, me encantaría tenerlo. Pero ahora está con la Selección, no con nosotros. Nosotros no nos metemos en eso”, afirmó.

Este martes, la Selección Argentina se enfrentará a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. En noviembre, el elenco Albiceleste enfrentará a Angola en Luanda y espera confirmar un tercer rival para completar su calendario de compromisos internacionales.

Lionel Messi podría estar ante Puerto Rico

Por su parte, Messi llega con ritmo y confianza. El sábado por la noche, brilló con un doblete y una asistencia en la goleada del Inter Miami ante Atlanta United, mientras varios de sus compañeros de la Scaloneta lo observaban desde las tribunas.

El cuerpo técnico, de todos modos, advirtió que se evaluará el estado físico del astro rosarino, por lo que su presencia desde el arranque dependerá de cómo evolucione en las próximas horas.

Scaloni, además, planea una rotación importante y no descarta darle minutos a futbolistas nuevos como Lautaro Rivero (River) o José Manuel López (Palmeiras).

A las bajas ya confirmadas de Franco Mastantuono y Enzo Fernández (que sufrió una sinovitis en su rodilla derecha), se suma la expectativa por el retorno del capitán.























