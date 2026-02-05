Boca preguntó condiciones por Edwuin Cetré: ¿Llega al Xeneize?

El mercado de pases no tiene descanso. Hace instantes, Boca preguntó condiciones por Edwuin Cetré. El Xeneize está interesado en el colombiano, que estuvo a un paso de sumarse a Athletico Paranaense.

La dirigencia azul y oro preguntó condiciones al Pincha por el extremo de 28 años, que no fichó por el club brasilero por no pasar la revisión médica. Desde Estudiantes aclararon que surgieron diferencias «de último momento», mientras que el club de Curitiba recalcó que en los estudios se detectaron «problemas cardiológicos», lo que generó un gran impacto.

Cetré ya se encuentra nuevamente bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.

El Xeneize está en búsqueda de un futbolista desequilibrante en ataque y Cetré suena como una opción más que interesante. Boca estuvo muy cerca de cerrar a Marino Hinestroza, pero se cayó a último momento y terminó firmando con Vasco da Gama.

Cabe destacar que el mercado de pases del futbol argentino ya está cerrado. Sin embargo, Boca puede incorporar a un futbolista por la grave lesión de Rodrigo Battaglia, que estará fuera de las canchas al menos por seis meses.

El llamado de Riquelme y compañía fue para sondear la situación del colombiano, que ya se sumó nuevamente a los entrenamientos de Estudiantes. La intención del futbolista es salir del Pincha, pero el equipo de Eduardo Domínguez no vería con malos ojos retener al jugador, en un año donde disputará la Copa Libertadores.

En su paso por el Pincha, Boca fue una de las víctimas preferidas de Cetré: lo enfrentó en cinco partidos, marcó tres goles y lo eliminó en dos mata-mata. En este mercado de pases, el extremo estuvo muy cerca de River, aunque desde el Millonario desmintieron el interés. Incluso, el representante del futbolista declaró que «le encanta River».

En las próximas horas se conocerá si el Xeneize realiza una oferta formal o si el interés se diluye. Por el momento, el club de la Ribera ya sabe que la dirigencia comandada por Verón había vendido el 50% del pase del futbolista por 3 millones de dólares, suma que Boca estaría dispuesta a pagar. Aunque este valor podría elevarse, al tratarse de un rival directo del futbol argentino y de la Copa Libertadores.