Boca presentó su nueva camiseta titular: ¿Cuánto sale y dónde comprarla?

Paredes fue uno de los modelos para presentar la nueva ropa de Boca.

En la previa al duelo frente a Estudiantes por el postergado de la 2° fecha de la Copa de la Liga, Boca presentó su nueva indumentaria que estrenará frente al Pincha este miércoles.

La nueva camiseta tiene un diseño de dos tonos azules que se complementan con el clásico amarillo. Además, otra novedad es que regresa el escudo con estrellas que estuvo ausente en la camiseta anterior, ya que se utilizó el que se usó de forma especial por el 125° aniversario del club.

El conjunto oficial de Boca, que comenzará a utilizar desde este miércoles.

Además, en la zona del cuello se encuentra la palabra «Xeneize», el apodo del club. La nueva camiseta ya está disponible en los sitios web oficiales de Adidas y Boca. Próximamente se encontrará a la venta en los distintos comercios deportivos.

Paredes, Blanco, Aranda, Merentiel y Ascacibar posaron con la nueva piel de Boca

En la presentación oficial, varios futbolistas del equipo masculino y femenino estuvieron presentes: Leandro Paredes, Tomás Aranda, Santiago Ascacibar, Lautaro Blanco, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Leonel Flores, Camilo Rey, Tomás Belmonte, Kevin Zenón y Miguel Merentiel. Y también de las futbolistas Camila Gómez Ares, Julieta Martínez, Lola Rufini y Celeste Dos Santos.

Boca utilizará su nueva vestimenta este miércoles, cuando reciba en el estadio de Huracán a Estudiantes. Cabe destacar que el Xeneize estrenó una camiseta antes del receso del Mundial, pero era una edición especial por los 25 años de la Copa Libertadores 2021.

Cuánto sale la nueva camiseta de Boca

Camiseta titular manga larga: $179.999

Camiseta titular versión jugador: $219.999

Camiseta titular versión hincha: $149.999

Camiseta titular de mujer: $139.999.