¡Ternura! Apareció un monito en un yacimiento en Añelo: es una especie nativa, así fue el operativo de rescate

Un grupo de trabajadores petroleros se percató de la presencia de un pequeño animal en una zona de trabajo en las inmediaciones de Añelo. El animal se trataba de un «monito de monte», atrapado en el lugar y con señales de lesiones.

El ejemplar es conocido científicamente como Dromiciops gliroides. Esta especie protegida logró ser puesta a salvo gracias a la rápida intervención de los trabajadores que se percataron de su presencia en la zona de actividad hidrocarburífera.

Cómo fue el rescate del monito de monte en el yacimiento de Añelo

Una vez que el animal fue rescatado del lugar, se realizó una rápida intervención entre los trabajadores y las autoridades provinciales. Personal de la Dirección Provincial de Fauna de la provincia acudió al lugar y realizó el protocolo de asistencia para descartar posibles riesgos de salud.

El personal de Fauna de la provincia del Neuquén confirmó que el animal fue trasladado para su evaluación y que será revisado por especialistas que determinarán su estado de salud y las condiciones necesarias para su recuperación.

El tiempo estimado en que el animal estará bajo protección dependerá de la evolución de su salud. El equipo de rescato informó que si el marsupial evoluciona favorablemente, el objetivo es reinsertarlo en un ambiente adecuado, lejos de la actividad humana.

El monito de monte: vital en la conservación de bosques y áreas nativas de la Patagonia

El monito de monte es una especie de marsupial pequeño, nativo de los bosques andino-patagónicos de Argentina y Chile y con un rol ecológico clave, ya que es uno de los principales dispersores de semillas de plantas nativas.

La presencia del animal es vital para el correcto funcionamiento del ecosistema en bosques patagónicos. Esta especie puede crecer hasta los 26 centímetros y está bajo la amenaza del avance del hombre en su zona natural.