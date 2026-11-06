Calendario ANSES noviembre 2026: qué día empiezan los pagos y cuánto cobran jubilados y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará inicio formal al calendario de pagos de noviembre 2026 a partir del miércoles 11, fecha en la que comenzará a liquidarse de manera simultánea el paquete de prestaciones contributivas y asistenciales, incluyendo el reajuste mensual del 1,93% fundamentado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre que relevó el INDEC.

Con este esquema comprimido de desembolsos, el organismo previsional busca normalizar los giros en las cuentas de la clase pasiva y de las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes afrontarán un cronograma con turnos agrupados y una ventana operativa más corta para acudir a las entidades financieras.

Calendario de pagos ANSES noviembre 2026: fechas confirmadas por DNI para jubilaciones mínimas y asignaciones

La acreditación de haberes se estructurará de forma progresiva, según el último dígito del documento de identidad:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.158,46 brutos con bono) : DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre 2026. DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre 2026. DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre 2026 (triple turno por ventanilla). DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre 2026. DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre 2026. DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre 2026. DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre 2026. DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre 2026.

: Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) : DNI 0: miércoles 11 de noviembre 2026. DNI 1: jueves 12 de noviembre 2026. DNI 2: viernes 13 de noviembre 2026. DNI 3: lunes 16 de noviembre 2026. DNI 4: martes 17 de noviembre 2026. DNI 5: miércoles 18 de noviembre 2026. DNI 6: jueves 19 de noviembre 2026. DNI 7: viernes 20 de noviembre 2026. DNI 8: martes 24 de noviembre 2026 (sin actividad el lunes 23 por el feriado de la Soberanía Nacional). DNI 9: miércoles 25 de noviembre 2026.

: Pensiones No Contributivas (PNC) : DNI 0 y 1: miércoles 11 de noviembre 2026. DNI 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre 2026 (bloque extraordinario de seis terminaciones). DNI 8 y 9: viernes 13 de noviembre 2026.

: Jubilaciones superiores al haber mínimo : se abonarán entre el martes 24 de noviembre 2026(DNI 0 y 1) y el lunes 30 de noviembre 2026 (DNI 8 y 9).

: se abonarán entre el martes 24 de noviembre 2026(DNI 0 y 1) y el lunes 30 de noviembre 2026 (DNI 8 y 9). Asignaciones de Pago Único y Maternidad: disponibles para todas las terminaciones desde el 11 de noviembre 2026 hasta el 10 de diciembre 2026.

Mi ANSES y ventanillas bancarias: cómo auditar la liquidación y evitar traslados innecesarios

Ante la coincidencia de múltiples prestaciones en las mismas jornadas, los canales digitales ofrecen una vía directa para constatar la disponibilidad de los fondos: