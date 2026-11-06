Semifinales confirmadas en el W15 Neuquén II en la Española: dos argentinas y dos chilenas

La segunda edición del W15 Neuquén se está disputando en la Academia Española y este domingo será la final. (Foto: Prensa Federación Neuquina de Tenis)

Las cuatro mejores preclasificadas del W15 Neuquén II, que se disputa en la Academia Española, cumplieron con las expectativas y, con un destacado nivel, avanzaron a las semifinales del certamen.

Por un lado, Victoria Bosio, oriunda de Venado Tuerto y campeona de la edición disputada en 2025, derrotó a la ecuatoriana Camila Romero por 6-3 y 6-1. La santafesina es la primera preclasificada del torneo y ocupa el puesto 315 del ranking WTA a sus 32 años.

Su rival será la chilena Antonia Vergara Rivera (tercera preclasificada y 433° del ranking WTA, con apenas 19 años), quien en cuartos de final eliminó a la argentina Josefina Estevez, que venía de consagrarse en el W15 disputado en el Rincón Club de Campo. El triunfo de la trasandina fue por 7-5 y 6-4.

Del otro lado del cuadro, los cuartos de final ofrecieron un atractivo enfrentamiento entre dos tenistas convocadas para representar a la Selección Argentina ante Japón, el 21 y 22 de noviembre en Tokio, en busca del ascenso al Grupo Mundial I de la Billie Jean King Cup.

Se trata de Luciana Moyano (548° del ranking WTA, 21 años) y Justina González Daniele (421°, 20). Esta última, segunda preclasificada del certamen, se quedó con la victoria por 6-4 y 6-2. En semifinales se medirá con la chilena Fernanda Labrana (cuarta preclasificada y 452° del escalafón mundial, a sus 27 años), que viene de derrotar a Berta Bonardi por un doble 6-2.

Además, otra de las convocadas por Paola Suárez para representar a la Albiceleste ante Japón también tuvo acción en Neuquén. Se trata de la Sol Larraya Guidi (1209°, 18 años), quien cayó en segunda ronda ante la bonaerense Bonardi por 7-5, 3-6 y 6-1.