Semifinales confirmadas en el W15 Neuquén II en la Española: dos argentinas y dos chilenas
Victoria Bosio, campeona en la última edición, se medirá con la trasandina Antonia Vergara. Justina González Daniele, convocada para representar a la Selección en la Billie Jean King Cup frente a Japón, se cruzará con Fernanda Labrana. Los encuentros se disputarán el sábado.
Las cuatro mejores preclasificadas del W15 Neuquén II, que se disputa en la Academia Española, cumplieron con las expectativas y, con un destacado nivel, avanzaron a las semifinales del certamen.
Por un lado, Victoria Bosio, oriunda de Venado Tuerto y campeona de la edición disputada en 2025, derrotó a la ecuatoriana Camila Romero por 6-3 y 6-1. La santafesina es la primera preclasificada del torneo y ocupa el puesto 315 del ranking WTA a sus 32 años.
Su rival será la chilena Antonia Vergara Rivera (tercera preclasificada y 433° del ranking WTA, con apenas 19 años), quien en cuartos de final eliminó a la argentina Josefina Estevez, que venía de consagrarse en el W15 disputado en el Rincón Club de Campo. El triunfo de la trasandina fue por 7-5 y 6-4.
Del otro lado del cuadro, los cuartos de final ofrecieron un atractivo enfrentamiento entre dos tenistas convocadas para representar a la Selección Argentina ante Japón, el 21 y 22 de noviembre en Tokio, en busca del ascenso al Grupo Mundial I de la Billie Jean King Cup.
Se trata de Luciana Moyano (548° del ranking WTA, 21 años) y Justina González Daniele (421°, 20). Esta última, segunda preclasificada del certamen, se quedó con la victoria por 6-4 y 6-2. En semifinales se medirá con la chilena Fernanda Labrana (cuarta preclasificada y 452° del escalafón mundial, a sus 27 años), que viene de derrotar a Berta Bonardi por un doble 6-2.
Además, otra de las convocadas por Paola Suárez para representar a la Albiceleste ante Japón también tuvo acción en Neuquén. Se trata de la Sol Larraya Guidi (1209°, 18 años), quien cayó en segunda ronda ante la bonaerense Bonardi por 7-5, 3-6 y 6-1.
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