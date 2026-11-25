Gaiman, el pequeño pueblo del Valle Inferior del Río Chubut irá a las urnas para elegir intendente dos veces en 97 días. Este miércoles, el jefe comunal interino Raúl Ferrero informó que van a adherir al adelantamiento de los comicios decidido por el gobernador Ignacio Torres para el 21 de marzo próximo, como informó diario RÍO NEGRO. Pero, además, los gaimenses irán a las urnas el próximo 13 de diciembre para elegir a quien complete el mandato del fallecido intendente Darío James que terminará el 10 de diciembre del año que viene. Ese cargo es ejercido por Ferraro en forma interina ya que fue el primer concejal en la lista en las elecciones del 2023.

Ferraro explicó que la iniciativa será enviada al cuerpo legislativo para su tratamiento en la próxima sesión ordinaria, prevista para el 9 de diciembre, debido a que el martes 8 será feriado. Cuatro días después la población irá a las urnas.

Gaiman tiene un padrón de aproximadamente 8 mil habitantes habilitados para concurrir a las urnas. La mayoría de ellos, descendientes de galeses. Fue el primer municipio de Chubut y es conocido por sus casas de té. Este 23 de noviembre se cumplieron 31 años de la histórica visita a la localidad de la fallecida princesa de Gales Lady Di.

Para los comicios del 13 de diciembre se presentaron 4 candidatos: Raúl Ferrero, por Despierta Chubut, el partido del gobernador Torres; Carlos Huentelaf por Familia Chubutense (desprendimiento del peronismo); Marlén Rodríguez por Renovación y Desarrollo; y Diego Brunt por Chubut Somos Todos.

La adhesión a la convocatoria provincial permitirá que Gaiman elija a sus autoridades municipales junto con los cargos provinciales. Ferrero confirmó que se renovará la totalidad del Concejo Deliberante, integrado por 10 bancas: seis correspondientes a la mayoría y cuatro a la minoría. En los comicios del 13 de diciembre solo se elegirá intendente. Ferraro dijo que “por ahora no piensa presentarse como candidato en las elecciones del 21 de marzo”.

Dos elecciones en 3 meses y una semana en una localidad caracterizada por una población poco interesada en los avatares políticos provinciales, dedicada a la actividad agropecuaria y al respeto por la cultura de sus antepasados, los primeros habitantes de Chubut.