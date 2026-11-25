La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) expresó su respaldo a la propuesta política presentada por Marcelo Rucci y destacó la importancia de impulsar un desarrollo provincial que genere oportunidades para las empresas locales y los trabajadores.

FECENE respaldó el nuevo espacio político de Marcelo Rucci

A través de un comunicado institucional, la entidad y sus cinco cámaras integrantes —ADINEU, ACIPAN, CAPESPE, CEIPA y CAMARCO Sede Neuquén— felicitaron a Rucci por el lanzamiento de Fuerza Neuquina y Federal, su nuevo espacio político, y por su propuesta de construcción pluralista, orientada a la defensa de Neuquén, sus recursos y sus trabajadores.

Desde la federación sostuvieron que el desarrollo de Vaca Muerta debe traducirse en mayores oportunidades para las empresas neuquinas, más empleo local y una mejor calidad de vida para los habitantes de la provincia.

En ese sentido, remarcaron la necesidad de fortalecer el diálogo, la participación y la articulación entre los sectores empresariales, sindicales y políticos para consolidar un proyecto de desarrollo provincial sostenible, inclusivo y con identidad neuquina.

FECENE también reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a los sectores que compartan el objetivo de defender los intereses de Neuquén y construir un futuro de crecimiento y prosperidad.