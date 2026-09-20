Boca y San Lorenzo igualan sin goles al término del primer tiempo

Foto: Clarín. El Ciclón quiere acercarse a zona de clasificación, mientras que el Xeneize busca prolongar su invicto.

San Lorenzo y Boca no se sacan diferencias al término del primer tiempo en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del torneo Clausura, que tiene al Ciclón con un jugador menos tras la expulsión de Manuel Insaurralde.

El primer aviso de peligro del partido fue del Ciclón. A los 7 minutos, Farías ejecutó un buen centro desde la derecha y Auzmendi cabeceó cerca del palo derecho de Montero. De todas formas, la jugada estuvo invalidada por offside.

A los dos minutos respondió el Xeneize con una chance clarísima. Arboleda perdió a Di Lollo y el central de Boca, que estaba solo frente al arco, increíblemente cabeceó desviado.

ASCACIBAR SE PERDIÓ EL GOL DE BOCA



Buena jugada colectiva del Xeneize y el Ruso no pudo desviar el remate con precisión.



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Boca sigue dominando y con posibilidades en el área rival. A los 17’, Lautaro Blanco lanzó un buen centro por izquierda y el Ruso Ascacíbar no pudo conectar con claridad, enviando el balón por arriba del travesaño.

Otra para Boca, a los 27 minutos. Buena pared en el borde del área entre Merentiel y Velasco, pero el delantero uruguayo la quiso picar y el arquero Devecchi la controló sin problemas.

EXPULSADO INSAURRALDE EN SAN LORENZO



El mediocampista del Ciclón fue expulsado tras una fuerte entrada ante Ascacibar.



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Sobre llovido, mojado para el local. San Lorenzo, que poco puede hacer desde lo futbolístico, se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Manuel Insaurralde, luego de un tremendo planchazo a Ascacíbar en mitad de cancha.

Sobre el epílogo de la etapa inicial, Ascacíbar volvió a gravitar en área rival, ingresando solo por el segundo palo y cabeceando a contrapierna del golero Devecchi, que no tuvo problemas en abortar el tiro y mantener en cero su valla.

La previa del clásico

El Ciclón intentará poner fin al invicto de 14 partidos del Xeneize, que busca meterse a los puestos de Copa Libertadores. El encuentro será dirigido por Nazareno Arasa y se podrá ver por la señal de TNT Sports Premium.

El Xeneize viene de eliminar a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y buscará revertir la baja efectividad en los clásicos. Para ello, Rodolfo Arruabarrena apuesta al mismo equipo que viene de lograr la clasificación en el Morumbí, dado que luego habrá descanso de varias semanas otorgado por FIFA hasta la reanudación de la competición continental.

¡VUELVE EL GALLEGO AL NUEVO GASÓMETRO! Ruben Darío Insua, flamante DT del Ciclón, ya está en el Pedro Bidegain para el Clásico entre San Lorenzo y Boca por la fecha 10 del #TorneoClausura. pic.twitter.com/tflyxI1ykq — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

Entre los convocados, el Vasco decidió no citar entre los cinco extranjeros a Enner Valencia por motivos futbolísticos y no exceder así el cupo de cinco permitido.

Del otro lado, San Lorenzo pretende seguir con su levantada tras derrotar a Talleres por 1-0 e igualar con el Rojo, con el objetivo de clasificar a los playoffs.

El último antecedente entre ambos equipos fue en marzo de este año en la Bombonera, por la fecha 10 del Apertura y fue empate 1 a 1. Ascacibar abrió el marcador a los 55’ y Gregorio Rodríguez puso el empate definitivo diez minutos después.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén D. Insua.