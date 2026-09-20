“Es tenis, se puede perder y ganar con cualquiera”, largó Molteni, luego del descuento turco en la Davis del Ruca Che

“Es tenis, se puede ganar y perder con cualquiera”, afirmó Andrés Molteni, golpeado por la caída de Argentina en el punto de dobles de la Copa Davis. La pareja turca dio el golpe, ganó por un doble 6-4 y estiró la serie en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Guido Andreozzi, compañero de Molteni fue el primer en hablar y afirmó: “Nos son buenas sensaciones, estamos amargados. Fue un partido difícil y nos complicaron mucho en los dos arranques de los sets. No nos pudimos soltar y no pudimos ganar puntos seguidos”.

“Estamos tristes por no haber podido cerrar la serie, nosotros no pudimos y ahora está Fran para tratar de hacerlo -agregó-. Somos un equipo y aunque el resultado no haya sido que el queríamos, estamos felices de haber estado acá”.

Molteni estuvo en la misma sintonía y explicó que “siempre están los nervios y ellos jugaron por encima de su nivel. Tuvimos chances para volver a meternos en partido, pero no se nos dio. En esta superficie es más difícil recuperar los quiebres y se nos complicó”.

“Fuimos agresivos y funcionó”

Arda Azkara fue el primero que tomó la palabra en la conferencia de prensa post partido y afirmó: “Fue una gran victoria para nosotros, ellos tienen un buen ranking, nosotros nos conocemos mucho y jugamos muchos torneos para prepararnos. Esto nos da mucha confianza para próximos torneos”. Remató con un “fuimos agresivos y funcionó”.

Festejo NBA de los turcos que dieron un gran golpe en el Ruca. (Cecilia Maletti)

Yanki Erel, el singlista que se ganó un lugar en el dobles coincidió con su socio y dijo que jugaron “con mucha energía y corazón contra dos jugadores sólidos y experimentados”.

Detalló además que la dupla argentina “se paraba muy al medio y por eso tuvimos nuestras chances por afuera”. En lo personal explicó que se sintió “mucho mejor que el primer día, cuando sentí más la presión. Pude jugar desde el principio hasta el final del partido”.