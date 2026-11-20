La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce), a través de su Argentina Business Council (Usabc), celebró la sanción definitiva en el Senado de la ley que aprueba la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

La entidad remarcó que la normativa representa un avance clave para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. El mecanismo, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), permite a los inventores gestionar protección en 159 países mediante una única solicitud internacional.

Desde el organismo puntualizaron que la herramienta conlleva menores costos iniciales y otorga un plazo de hasta 30 meses para definir en qué mercados avanzar. Además, señalaron que la Argentina era el único integrante del G20 que permanecía fuera de este acuerdo, vigente desde 1970.

“Esta aprobación también envía una señal clara de previsibilidad y apertura al mundo”, afirmó el comunicado oficial. El texto sostuvo que un sistema de propiedad intelectual moderno es una condición necesaria para captar capitales en investigación, desarrollo y producción de alto valor agregado.

La cámara empresaria aseguró que el nuevo marco permitirá que los avances terapéuticos lleguen al país sin demoras. “Argentina tiene hoy una oportunidad histórica para consolidarse como polo regional en biotecnología e innovación científica”, agregó la entidad.

Según el análisis del sector privado estadounidense, la medida beneficiará directamente a universidades, al Conicet, al INTA, a laboratorios, a startups y a pymes. Estas instituciones y empresas podrán proyectar sus desarrollos al exterior desde el país en igualdad de condiciones con sus pares internacionales.

El Usabc solicitó que el instrumento legal sea depositado ante la OMPI a la mayor brevedad para que entre en vigor y se salde una deuda pendiente de décadas. “El sector privado estadounidense está listo para acompañar esta nueva etapa y ofrece su conocimiento, experiencia internacional y capacidad de inversión para contribuir al desarrollo científico y tecnológico de Argentina”, expresó la entidad.

Los alcances de la ley aprobada en el Senado

La Cámara alta sancionó la incorporación de la Argentina a un sistema del que ya participan otros 158 estados. El ingreso al tratado formaba parte de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos.

El compromiso también figuraba en los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

En términos operativos, el PCT extiende los plazos para que los solicitantes definan su estrategia comercial: pasarán de tener 12 meses a disponer de 30 meses. Durante ese lapso, los inventores accederán a información técnica y evaluaciones preliminares antes de decidir en qué países continuar el trámite.

La adhesión argentina excluyó el Capítulo II del tratado. Ese apartado habilita a pedir un examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de una invención y permite responder observaciones o realizar modificaciones antes de ingresar a las fases nacionales.