Boca vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina: formaciones, hora y TV

Leandro Paredes sería titular en Boca este sábado frente a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. (Foto: Archivo/Clarín Fotografía)

Boca se medirá con Banfield este sábado desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la semifinal de la Copa Argentina. El árbitro será Nazareno Arasa y la transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports.

En la final, prevista para el miércoles 2 de diciembre y todavía sin sede confirmada, espera Platense. El equipo de Martín Palermo viene de eliminar a Atlético Tucumán por penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El dilema del Vasco en Boca

Rodolfo Arruabarrena tiene un ojo puesto en la semifinal de la Copa Argentina y otro en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se disputará el sábado siguiente. Por eso, deberá administrar las cargas de un plantel que tiene varios futbolistas con molestias físicas.

Hay dos bajas confirmadas para el encuentro en Mendoza. Lautaro Blanco quedó afuera de la convocatoria por una sobrecarga muscular y sería reemplazado por Malcom Braida. Rodrigo Battaglia, por su parte, se resintió de una molestia en el tendón de Aquiles, luego de haber sido titular frente a Talleres y Vasco da Gama el mes pasado, tras más de 10 meses de inactividad.

Además, hay dos mediocampistas que fueron convocados, pero no llegan en plenitud física: Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. El capitán arrastra una molestia en el isquiotibial, mientras que el Ruso terminó dolorido tras recibir una patada ante Defensa y Justicia.

De todas maneras, Paredes, fiel a su estilo, se perfila para estar desde el arranque, aunque no esté al ciento por ciento. La principal duda pasa por Santiago Ascacíbar, que tiene más chances de comenzar en el banco de suplentes. Su lugar podría ser ocupado por Tomás Belmonte o Tomás Aranda, quien se metería como enganche, mientras que Milton Delgado completaría el mediocampo.

En ofensiva, Arruabarrena piensa repetir el tridente que viene de jugar ante Defensa y Justicia, con Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. La principal novedad entre los convocados será el regreso de Adam Bareiro, quien ocupará un lugar en el banco de suplentes después de más de seis meses sin actividad.

El arquero será Álvaro Montero, mientras que en la defensa, junto a Braida, estarían Leandro Lozano por el lateral derecho y la dupla central conformada por Lautaro Di Lollo y Facundo «Jagger» Herrera.

Boca llegó a esta instancia tras eliminar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez (por penales) y Racing. En los cuartos de final protagonizó una agónica remontada en Rosario, donde revirtió un 0-2 con un triplete de Enner Valencia.

Banfield sueña con dar el golpe

El Taladro, dirigido por Pedro Troglio, atraviesa un momento complicado: acumula cuatro partidos sin victorias y apenas ganó uno de sus últimos 13 encuentros. En el Torneo Clausura terminó 12° en la zona B, con 15 puntos, y no consiguió clasificarse a los playoffs.

En su camino hacia las semifinales de la Copa Argentina, Banfield eliminó a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra. Frente a los últimos tres logró imponerse en las definiciones por penales.

Formaciones, hora y TV

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina . DT: Pedro Troglio.

Hora: 19:00.

TV: TyC Sports

Árbitro: Nazareno Arasa / Lucas Novelli (VAR)

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)