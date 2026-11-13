Energía nuclear: la Secretaría de Asuntos Nucleares y la Universidad Austral preparan una agenda conjunta

El secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Napoli, se reunió con el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez Priore, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta. El objetivo es construir un vínculo de largo plazo que articule las capacidades del sector nuclear con el ámbito académico.

El encuentro se centró en la preparación de un acuerdo que sirva como marco de cooperación entre ambas entidades. De esta manera, se busca impulsar proyectos compartidos en educación, investigación y transferencia de conocimiento, promoviendo la articulación entre las capacidades académicas y científico-tecnológicas del Instituto de Energía de la Universidad Austral y los desafíos actuales y futuros del sector nuclear.

En ese marco, se analizaron posibles líneas de investigación conjunta, espacios de intercambio entre especialistas y mecanismos para facilitar el acceso de los profesionales de la industria nuclear a propuestas de formación y actualización académica.

Una de las primeras iniciativas de la agenda será la Diplomatura en Energía Nuclear, que la Universidad Austral prevé incorporar a su oferta académica en 2027. La propuesta busca ampliar las oportunidades de capacitación y contribuir a la formación de los recursos humanos especializados que requiere el crecimiento del sector.

Por parte de la Universidad Austral, también participaron del encuentro Luciano Codeseira y Carlos Mendizábal, codirectores del Instituto de Energía, Víctor Herrero, director del Doctorado de la Facultad de Ingeniería, y Alejandro Chapero, director de Posgrado y Transferencia de esa Facultad.

Desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) afirmaron que cumplen un rol central desde hace décadas, a través de sus institutos de formación y de su articulación con universidades e instituciones científicas. La incorporación de nuevas capacidades académicas y de investigación apunta a complementar y ampliar ese entramado, fortaleciendo la colaboración entre el sistema científico, las universidades y la industria.

En esa línea, señalaron que trabajan para consolidar un sector con mayor escala, capacidad de ejecución y proyección internacional, en un escenario de expansión de la energía nuclear a escala global.