FECENE rechazó los recortes de Halliburton a proveedores locales y pidió abrir una mesa de diálogo

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) manifestó su rechazo a la decisión de Halliburton Argentina S.R.L. de aplicar una reducción de hasta el 23% en los contratos vigentes con empresas proveedoras locales y reclamó la apertura de una instancia de negociación para revisar la medida.

Vaca Muerta: cámaras empresarias cuestionaron la baja de contratos de Halliburton

A través de un comunicado, la entidad calificó la decisión como “inadmisible” al considerar que los ajustes impuestos de manera unilateral trasladan el impacto económico sobre las pequeñas y medianas empresas neuquinas que forman parte de la cadena de valor de Vaca Muerta.

Desde FECENE señalaron que las compañías proveedoras realizaron inversiones, incorporaron tecnología, ampliaron sus capacidades operativas y generaron puestos de trabajo para acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la provincia. En ese sentido, advirtieron que una modificación abrupta de los acuerdos en ejecución podría afectar la sustentabilidad de numerosas firmas regionales.

“La competitividad de la industria no puede construirse sobre el debilitamiento de la cadena de valor local”, sostuvo la federación, al remarcar que el desarrollo de Vaca Muerta requiere previsibilidad, equilibrio en las relaciones comerciales y respeto por los compromisos asumidos.

La organización empresaria también vinculó la situación con la Ley Provincial N.º 3338, una norma orientada a fortalecer la participación de empresas neuquinas en la actividad energética, impulsar el desarrollo de proveedores locales y promover una mayor generación de empleo y agregado de valor dentro de la provincia.

FECENE instó a Halliburton a dejar sin efecto la medida y convocar de manera inmediata a una mesa de diálogo con sus proveedores, bajo un esquema de buena fe que permita encontrar alternativas “razonables y sostenibles” para todas las partes involucradas.

Además, llamó a las operadoras, compañías de servicios, cámaras empresariales y autoridades provinciales a defender un modelo de crecimiento que combine competitividad con el sostenimiento del entramado productivo local.

La federación reafirmó su compromiso con la defensa de las empresas neuquinas y con el fortalecimiento de una cadena de valor energética “fuerte, competitiva y sostenible”.

CAPESPE también advirtió sobre el impacto en los servicios

La Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros (CAPESPE) también expresó su preocupación por la decisión de Halliburton Argentina de exigir reducciones en los valores de los contratos vigentes con sus proveedores.

La entidad advirtió que la medida genera incertidumbre y afecta la estabilidad de las compañías que operan en la Cuenca Neuquina, en una actividad que requiere importantes inversiones en equipos, infraestructura, capacitación, seguridad, logística y tecnología.

Según señaló, los cambios unilaterales dificultan la planificación empresarial y pueden comprometer la continuidad de las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta.