Leandro Paredes, en la mira del Milan: qué hará Boca Juniors ante una posible oferta

El buen presente de Leandro Paredes en Boca Juniors y su buena actuación en la Copa del Mundo pusieron al capitán Xeneize en el radar de Europa nuevamente. En las últimas horas trascendió en Italia que Milan tiene al mediocampista en carpeta y analizaría realizar una oferta por su pase.

A pesar de la información que circuló en los portales italianos, lo cierto es que no hubo contactos formales entre las partes, pero el interés del conjunto italiano es concreto y, en los próximos días, podría traducirse en una propuesta para intentar seducir al campeón del mundo.

A pesar de esta posibilidad, la postura de Paredes es irrevocable: quiere continuar en Boca. El mediocampista está plenamente comprometido con su rol de líder dentro del plantel y no tiene intenciones de cambiar de aire.

El futbolista regresó al Xeneize a mediados de 2025, después de más de 11 años en Europa, y desde entonces dio sobradas muestras de su compromiso con el club. Incluso, durante la última participación de Boca en la Copa Libertadores, disputó lesionado el partido ante Universidad Católica que terminó con la eliminación del equipo en la fase de grupos.

Su compromiso también quedó demostrado después del Mundial 2026. Tras disputar la final con la Selección Argentina, Paredes regresó a Buenos Aires y jugó la ida ante O’Higgins por la Copa Sudamericana apenas cuatro días después de disputar la final contra España.

Por todo esto, y por la importancia que adquirió dentro del equipo, hoy no parece sencillo que el mediocampista vuelva a Europa. A sus 32 años, Paredes todavía está en condiciones de competir en el máximo nivel del fútbol europeo, pero su intención pasa por permanecer en Boca y buscar títulos con el club.

Leandro Paredes quiere quedarse en Boca

El propio mediocampista había sido contundente antes del comienzo del Mundial 2026, cuando surgieron rumores que lo vinculaban con una posible salida hacia Inter Miami.

“Quiero estar acá, quiero disfrutar de lo que no pude disfrutar en mi época, porque jugué muy poco en Boca antes de irme. Así que, como digo siempre, estoy feliz, estoy donde quiero estar y eso es lo importante”, había expresado Paredes.

Riquelme sobre el liderazgo de Paredes en Boca Juniors

Juan Román Riquelme también había resaltado recientemente la actitud de Paredes después de su participación en el Mundial. En diálogo con Olé, el presidente de Boca destacó la predisposición del mediocampista para reincorporarse rápidamente al plantel.

“Me imaginaba que iba a llegar del Mundial y se iba a poner a disposición porque le gusta jugar a la pelota, porque le gusta ponerse la camiseta de Boca”, sostuvo Riquelme.

Además, remarcó el rol que Paredes asumió dentro del vestuario: “Estuvo todos los días ahí hablando con sus compañeros a ver cómo estaban entrenando, cómo era el entrenador nuevo. Él siempre está pendiente». «Ojalá que el hincha de Boca pueda disfrutar mucho de tenerlo nuevamente con nosotros”, agregó.

Por ahora, Milan sigue de cerca a Paredes, pero el deseo del capitán xeneize es continuar en Boca. Habrá que esperar para saber si el interés del Rossonero se transforma en una oferta concreta.

Por qué Boca Juniors frenó la llegada del Chimy Ávila

Boca Juniors continúa activo en el mercado de pases para armar un equipo competitivo de cara a sus objetivos para el segundo semestre. El pasado miércoles el Xeneize confirmó la llegada de Enner Valencia, pero hace días también sonó el nombre de Ezequiel «Chimy» Ávila.

Desde la dirigencia hubo contacto con el jugador que quedó libre del Betis. Su llegada a La Ribera para potenciar la pelea interna de los delanteros parecía un hecho. Sin embargo, las últimas comunicaciones entre Chimy, su entorno y la dirigencia de Juan Román Riquelme fueron el martes pasado. Desde entonces, no hubo más avances.

En la previa al partido con Vélez por la fecha 4 del torneo Clausura, en Boca admiten que el pase no está caído, pero sí estancado. El principal motivo: el técnico Rodolfo Arruabarrena tiene sobrepoblación en el ataque y no piensa sumar por sumar, por más que se trate de un 9 de jerarquía y vasto recorrido en España.

Actualmente, el plantel cuenta con Miguel Merentiel, Sebastián Villa, el ya incorporado Valencia, Milton Giménez, Ángel Romero, Leonel Flores y hasta el juvenil Gonzalo Gelini, además del paraguayo Adam Bareiro, por quien cruzan los dedos para que funcione el bloque lumbar y pueda reaparecer cuanto antes. La prioridad en el mercado pasa ahora por cerrar la contratación de un defensor central.

Con información de TyC Sports