Se subastaron seis terrenos municipales en Roca: ¿Cuánto salió cada uno?

Mariela Alcayaga, presidenta del Colegio de Martilleros Públicos, fue una de las rematadoras de la subasta. Foto: Franco Urchipía.

Este miércoles se realizó una nueva subasta de terrenos municipales en Roca. El Salón del Concejo Deliberante fue sede de este remate que tuvo la presencia de aproximadamente 15 interesados.

Un total de 20 lotes fueron subastados y los barrios incluidos con terrenos fueron Belgrano Norte, Loteo ATSA, Cooperativa La Barda, Los Olivos, Japonés, Chacras del Sur, Cruz del Sur y Consorcio Los 40. Pero solo seis fueron adquiridos.

Cabe destacar que todos fueron comprados en la segunda vuelta de la subasta, donde se redujo un 20% el valor inicial. Las zonas con más compras fueron el barrio Los Olivos, ubicado en zona este de la ciudad, y el barrio Japonés, situado en el oeste de la ciudad. Las tasaciones de todos los terrenos están realizadas por el Colegio de Martilleros Públicos de la II Circunscripción Judicial de Río Negro.

Las primeras dos adquisiciones fueron en barrio Los Olivos: terreno de 300 m² fue comprado por $12.160.000. El siguiente fue de 298 m² que fue adquirido por $19.500.000.

Los tres lotes de barrio Japonés fueron los que tuvieron mayor demanda: el primero fue de 515 m² por $20.500.000. El segundo fue de 700 m² por $27.000.000. El último de este sector fue comprado por $20.672.000, con una extensión de 623 m².

La última compra fue en barrio privado «Consorcio los 40» por $20.480.000 con una superficie de 4268 m². Vale agregar que los 14 lotes restantes que no fueron adquiridos serán ofertados nuevamente en la próxima subasta, que será anunciada por el Municipio de Roca.

Qué deben pagar los compradores

Para quienes resulten adjudicatarios, las condiciones de pago establecen que deberán abonar el 30% del valor total del terreno dentro de las 48 horas posteriores al acto, en concepto de seña.

El 70% restante deberá cancelarse como máximo dentro de los 30 días desde la fecha de la subasta. También existe la posibilidad de optar por un plan de pago de hasta tres cuotas mensuales y consecutivas, de acuerdo con las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo Municipal.

La seña y el saldo podrán abonarse mediante cheque certificado, transferencia bancaria o depósito bancario. En caso de incumplir los plazos establecidos, el comprador podrá perder la seña o las cuotas abonadas, además de los derechos sobre el inmueble y las sanciones y daños y perjuicios que correspondan.

A esto se suma la comisión del martillero, fijada en el 3%, que deberá abonarse en el mismo acto de la subasta, ya sea en efectivo o mediante transferencia bancaria.

Una vez cancelado el precio total, la escritura traslativa de dominio se iniciará dentro de los 60 días, ante el escribano que designe el comprador. Todos los gastos correspondientes a la escrituración estarán a cargo del adquirente.