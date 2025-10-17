Boca vuelve a jugar tras el fallecimiento de Russo y enfrentará a Belgrano: formaciones, hora y TV

Luego del triste deceso de Miguelo, el equipo Xeneize recibirá al Pirata en busca de escalar posiciones en la Zona A y seguir en la lucha de la clasificación a la Copa Libertadores. Los detalles.

Boca vuelve a la acción tras el fallecimiento de Russo y enfrentará a Belgrano: formaciones, hora y TV

Por la 13° fecha del torneo Clausura, Boca Juniors recibe a Belgrano de Córdoba este sábado a partir de las 18. El Xeneize jugará su primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo, ya que el encuentro frente a Barracas se suspendió por el deceso del DT.

Luego de que este jueves se esparcieran sus cenizas en la casa de Boca, se espera un emotivo homenaje al DT en la previa del partido, con la presencia de los familiares del ex entrenador en el estadio.

A falta de 4 partidos para el cierre de la tabla anual (Boca tiene un pendiente), el club de la Ribera se ubica 4° en la zona A con 17 puntos. Además, está en la segunda posición de la tabla acumulada con 50 puntos y depende de si mismo para acceder a la próxima Copa Libertadores.

El equipo de Úbeda contará con Leandro Paredes, que regresa a Boca tras su participación en la Selección Argentina. Para el alivio del cuerpo técnico, el campeón del mundo no tuvo minutos en el segundo amistoso y llega más descansado al duelo contra el Pirata.

En la semana, el Xeneize sufrió dos bajas: la grave lesión de Alan Velasco, que lo descarta para lo que resta del campeonato. Por el mediocampista ingresaría Carlos Palacios, aunque su lugar está peleado por Kevin Zenón.

Además, este jueves se confirmó la ausencia de Edinson Cavani, que no estará disponible por cuarto partido consecutivo. El uruguayo continúa con dolencias físicas y no fue convocado para este duelo. La dupla ofensiva frente a Belgrano será conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Belgrano visita La Bombonera tratando de ingresar a la zona de playoffs

El Pirata llega a La Bombonera con altas aspiraciones y en busca de un triunfo que lo posicione entre los clasificados. El equipo del Ruso Zielinski se ubica en la 10° posición de la zona A, a solo 1 punto de Huracán, que sería el último del grupo que estaría ingresando a los Playoffs.

En la tabla anual ya está lejos de las competencias internacionales: está 20° a 11 unidades de Barracas, que por el momento es el último clasificado a la Sudamericana. Pero Belgrano tiene otra chance: sigue con vida en la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos el próximo jueves por las semifinales.

Para el partido frente a Boca, el DT tiene una sola duda: Franco Jara se entrenó diferenciado en la semana por dolencias físicas y su lugar lo ocuparía Lucas Passerini. El elegido acompañará a Nicolás «Uvita» Fernández en la delantera.

Formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Lucas Passerini o Franco Jara DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 18:15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo