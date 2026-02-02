Mundialito 2026: la premiación a lo más destacado del torneo y la palabra de los protagonistas

Se terminó la 38° edición del Mundialito. Este domingo, Argentinos Juniors se coronó campeón de la categoría 2013, la principal de este año. En la gran final, venció a Estudiantes de La Plata por 1-0 con gol de Agustín Torales. «Tengo una emoción muy grande por haber convertido este gol», le dijo a RIO NEGRO después del partido. También expresó que «este equipo es una familia».

Torales marcó de cabeza el único gol de la final.

El Bicho volvió a festejar en Roca después de 32 años, ya que se había coronado en la edición 1994. El equipo de La Paternal tuvo un desempeño perfecto: ganó sus 5 partidos de fase de grupos, arrasó en 16avos y octavos y demostró toda su calidad en semis y final, que disputó en el Luis Maiolino. Terminó el torneo con 67 goles a favor y solo uno en contra.

La emoción de los jugadores tras el pitazo final.

El capitán Mateo Mecozzi recibió el trofeo y habló tras la consagración: «Feliz por salir campeón con este club que es muy grande«. También recalcó cómo vivieron la final: «El profe nos dijo que disfrutáramos este partido, nosotros jugamos como sabemos y se nos dio«.

Mateo Mecozzi fue el encargado de levantar la copa.

Luego de la final, se realizó la entrega de premios y reconocimientos a lo más destacado del torneo. El goleador del torneo fue Iván Calfin, que anotó 25 goles con La Vecicanterita de Cipolletti en tan solo 9 partidos. El delantero terminó el certamen con un promedio de 2,77 goles por partido.

Luego llegó la hora de premiar al goleador del campeón. Thiago Ramos recibió el reconocimiento tras anotar 19 goles y ser el estandarte en ataque del Bicho de La Paternal. Tras la premiación, el oriundo de Allen expresó sus sensaciones: «La clave de este equipo fue venir con todo, nunca confiarse ante el rival». Además, se tomó el tiempo para dedicar el triunfo a su familia: «Es un logro muy lindo, le agradezco a toda la gente que me acompañó«.

La organización del certamen también premió a la valla menos vencida del campeonato. A pesar de terminar en la 3° posición, Deportivo Roca Naranja no recibió goles en ninguno de los 10 partidos que disputó. Los arqueros Matteo Rocco y Fausto Mellado recibieron el Guante de Oro.

La ceremonia de premiación finalizó con el MVP del Mundialito. El delantero Bairon Cheima se quedó con la distinción luego de un gran torneo, donde anotó 13 goles y fue la figura del Naranja. En el partido por el 3° puesto, convirtió un doblete para depositar a su equipo en el podio. «El mejor momento fue el triunfo ante Lanús«, destacó. Además, resaltó su felicidad tras su primer Mundialito con el Depo: «Muy contento porque lo hice feliz a mi profe y a mis compañeros».