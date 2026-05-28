Quiénes son los ocho jugadores citados por Lionel Scaloni que jugarán su primer Mundial con la Selección argentina

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026 y una de las principales particularidades de la convocatoria es la reducción en la cantidad de futbolistas que disputarán por primera vez una Copa del Mundo.

En Qatar 2022 fueron 19 los jugadores que tuvieron su estreno mundialista y varios de ellos ocuparon un rol clave en la obtención del título, entre ellos Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Para esta edición, el entrenador mantuvo gran parte de la base campeona del mundo y sumó ocho futbolistas que tendrán su debut mundialista: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José López.

De ese grupo, Nicolás González es el único que integró la lista definitiva de Qatar 2022, aunque finalmente quedó desafectado a último momento por una lesión y fue reemplazado por Ángel Correa.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio – 22:00: Argentina vs. Argelia – Kansas City

Lunes 22 de junio – 14:00: Argentina vs. Austria – Dallas

Sábado 27 de junio – 23:00: Argentina vs. Jordania – Dallas

Hasta cuándo puede hacer cambios Argentina en la lista del Mundial y quiénes son los jugadores lesionados en observación

En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni convocó a siete futbolistas adicionales para entrenarse junto al plantel y viajar a Estados Unidos de cara a los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia.

Los jugadores citados fueron Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Agustín Giay (Palmeiras).

Los casos de Capaldo y Giay aparecen como los más relevantes dentro de ese grupo, ya que ambos son considerados alternativas para el lateral derecho ante las molestias físicas de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, los dos futbolistas de esa posición incluidos en la lista de 26 y que continúan bajo observación médica por desgarros.

Además de Molina y Montiel, otros jugadores convocados llegan con distintos inconvenientes físicos. Entre ellos se encuentran Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Nico Paz, Lionel Messi —quien sufrió una sobrecarga muscular en su último partido con Inter Miami— y Nicolás González.