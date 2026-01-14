Un Tanque para la Libertadores: Estudiantes presentó a Adolfo Gaich

El delantero Adolfo Gaich se convirtió este miércoles en el primer refuerzo de Estudiantes de La Plata de cara a la temporada 2026. El delantero de 26 años firmó su contrato por tres temporadas acompañado de Marcos Angeleri, secretario técnico del Pincha.

El atacante cordobés, que rechazó un ofrecimiento de su ex club San Lorenzo, jugará la Copa Libertadores con el equipo de Eduardo Domínguez.

El técnico ahora contará con el Tanque, que viene del fútbol europeo tras su paso por Krylya Sovetov Samara, si bien su pase correspondía a CSKA de Moscú. El futbolista de 26 años estuvo a préstamo el semestre pasado, tras haber pasado por clubes de Italia, España y Turquía.

En este último país, su rendimiento fue sobresaliente en equipos como el Çaykur Rizespor y Antalyaspor.

El futbolista, nacido en la localidad de Bengolea (Córdoba) el 26 de febrero de 1999, se une al campeón del Torneo Clausura en condición de jugador libre tras concluir su vínculo con el CSKA Moscú, club al que arribó en 2020 proveniente de San Lorenzo de Almagro.

A lo largo de su carrera, Gaich jugó 213 partidos y marcó 38 goles desde su debut profesional en 2017. Gaich ya se sumó a la pretemporada que está realizando el elenco platense en City Bell. El delantero debutó en 2017 y jugó 213 partidos a lo largo de su carrera y marcó 38 goles.

En selecciones juveniles, el Tanque fue goleador con 6 tantos en los Juegos Panamericanos Perú 2019, donde Argentina se consagró campeón tras 16 años.

También celebró títulos en el Preolímpico Sudamericano 2020 y el Torneo de L’Alcudia (dirigido por Lionel Scaloni), integró la Selección Sub-20 con 7 goles en 20 encuentros y compitió en el Mundial de Polonia 2019. Su debut en la Mayor ocurrió en septiembre de 2019 durante la victoria 4-0 frente a México