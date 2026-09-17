Bombazo en Estudiantes: iría en busca de Marcos Rojo para las semifinales de la Copa Libertadores

Marcos Rojo, actualmente en Racing, aparece como una opción para reforzar a Estudiantes en la Libertadores. (Archivo)

Estudiantes de La Plata atraviesa un momento histórico después de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2026, pero el triunfo ante Corinthians en San Pablo dejó un problema importante para Alexander Medina: la defensa llegará diezmada al próximo compromiso internacional.

Dos futbolistas que participaron del triunfo ante el conjunto brasileño quedaron suspendidos para el primer partido de la siguiente instancia. Uno de ellos es Leandro González Pirez, habitual titular en la zaga central.

El otro es Tomás Palacios, quien frente a Corinthians ocupó el lateral izquierdo y tuvo una actuación destacada al participar en la jugada del gol de Alexis Castro, aunque su posición natural también está vinculada con la defensa central.

El nombre de Marcos Rojo volvió a aparecer para reforzar al Pincha en la Copa Libertadores

Con ambos fuera de la próxima presentación, el panorama obliga al cuerpo técnico y a la dirigencia a evaluar alternativas. En ese contexto apareció nuevamente un nombre conocido por todos en La Plata: Marcos Rojo.

El defensor de Racing aparece como una posibilidad para reforzar al plantel de Estudiantes de manera inmediata y disputar las semifinales de la Copa Libertadores.

El vínculo entre Rojo y el Pincha tiene una historia extensa. El futbolista surgió de las inferiores del club, se consolidó en Primera y posteriormente construyó una carrera internacional que incluyó pasos por Europa y la Selección argentina.

La situación, de todos modos, está lejos de ser sencilla: el zaguero tiene contrato con Racing hasta diciembre y actualmente es uno de los referentes del plantel de Avellaneda. Por eso, cualquier negociación debería contemplar también la postura de la Academia.

El problema para Estudiantes no se limita a las suspensiones. El plantel también tiene pocas opciones de experiencia para afrontar una serie de semejante magnitud.

Ramiro Funes Mori es una de las alternativas disponibles y sumó algunos minutos en Brasil, aunque viene atravesando un período marcado por distintas lesiones. A él se agregan los juveniles Valente Pierani y Máximo Desábato, quienes podrían convertirse en opciones para el entrenador.

La dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón y Marcos Angeleri, junto con el cuerpo técnico, evalúa entonces la posibilidad de sumar una pieza que pueda aportar experiencia en una instancia decisiva.

El antecedente histórico también resulta llamativo. Cuando Estudiantes alcanzó las semifinales de la Libertadores 2009, incorporó a Rolando Schiavi para afrontar aquella etapa y terminó conquistando el título. Rojo, al igual que el exdefensor de Boca, ya sabe lo que significa ganar la máxima competencia continental.

El otro nombre que suena como refuerzo es Carlos Izquierdoz, capitán y emblema de Lanús, con amplia experiencia internacional, tres semifinales y una final de Libertadores a lo largo de su extensa carrera.