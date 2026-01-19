Scholes volvió a apuntar contra Licha Martínez: “Le mandé mi número, pero no escuché nada más de él”

“Puede decir lo que quiera. Ya lo dije anteriormente: si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual”, expresó Lisandro Martínez acerca de Paul Scholes, luego de la victoria clásica de Manchester United sobre Manchester City, por 2-0.

En la previa del partido, Paul Scholes -leyenda de Manchester United- había puesto en duda la capacidad de Licha para marcar a Erling Haaland y bromeó acerca de la diferencia de altura: “Puedo imaginarme a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1,75 m a la red”, comentó.

Ahora, el británico volvió a apuntar contra el defensor argentino. “Intercambié mensajes de Instagram hace un tiempo con Lisandro Martínez. Estaba molesto con algo que dije, le mandé mi número de teléfono, pero no escuché nada más de él”, respondió Scholes.

Además, habló sobre aquellos mensajes que intercambiaron por Instagram: “Recuerdo que me dijo que perdió todo el respeto que tenía hacia mí. (…) Cuando tenés críticas tenés que usarlas como combustible, así que creo que tenemos algo de mérito por el partido que jugó contra Manchester City”, señaló. Martínez fue una de las figuras, anulando a Haaland, que salió reemplazado en el complemento.

Por último, profundizó su postura luego del gran rendimiento que demostró el ex Defensa y Justicia: “No he cambiado mi opinión sobre Lisandro Martínez todavía… Todavía no estoy seguro de que se pueda ganar una liga con él en el equipo”, sentenció.

Mientras tanto, los hinchas de los Red Devils apoyan cada vez más a Licha, que volvió en un increíble nivel tras su lesión y llegó a ser capitán en un partido. De mantener este nivel y no tener inconvenientes físicos, pondrá en un aprieto a Lionel Scaloni para la Finalissima, en la que la Selección argentina enfrentará a España el próximo viernes 27 de marzo.