La inesperada confesión de Di María: «Pienso en volver a la Selección»

Ángel Di María repasó su recorrido profesional en una entrevista exclusiva con Juego Chino. Allí, el astro de Rosario Central tocó varios temas: sus inicios en el futbol, su resistencia a las críticas, el recuerdo de Maradona y su deseo de volver a la Selección Argentina.

El Fideo contó cómo fueron sus inicios en Rosario Central: «Se terminaba mi tiempo y en diciembre me dieron la posibilidad de subir a Primera«. Además, destacó que estuvo muy cerca de dejar el futbol, ya que si no lo ascendían debía dejar su sueño: «Si tenía que laburar de carbonero lo iba a hacer más que feliz«.

También contó la incertidumbre que vivió cuando cerró su fichaje con el Benfica: «Puse una cláusula de que iba toda mi familia o no iba. Yo no sabía donde quedaba Portugal«, dijo entre risas.

El Fideo contó cómo la terapia lo ayudó a afrontar las críticas que recibió en su paso por la Selección Argentina: «Esos tips que me dio el psicólogo me ayudaron a querer seguir, al darme cuenta de que los de afuera son de palo, que da igual qué es lo que digan«.

La parte más impactante de la nota fue cuando Guillermo López le preguntó sobre si en algún momento piensa o analiza regresar a la Selección Argentina, a lo que el Fideo no dudó en responder: «Sí, a veces sí«, dejando abierta la posibilidad de una nueva etapa con la Albiceleste. Ante la sorpresa, el futbolista cerró la puerta rápidamente: «Es un no volvería al 100%«.

El Fideo y la mejor foto de su carrera: con la tan ansiada Copa del Mundo.

Para cerrar la nota, Di María recordó el gran gesto que tuvo Diego Maradona con él en el Mundial 2010: «Mi viejo estaba mal porque me daban con todo. Se acerca Diego y le dice a mis papás: ‘Tranquilos, ,eh. Cuando más lo puteen, más va a jugar'», reveló.

Además, contó que le agradeció a Pelusa luego de su primer título con la Selección: «Lo dije en la Copa América, ‘gracias Diego’. Y en el Mundial no me di cuenta de que lo dije, sinceramente. Un día en mi casa le llega un mensaje de Dalma a mi mujer y le pregunta: ‘Decime si es verdad’. Yo leía los labios y decía gracias Diego, pero me salió. En la final de la Copa América le pedí antes de salir; sentí que me ayudó«