Bombazo: Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina en el Monumental

Lionel Messi tendrá su despedida en la Selección el próximo 6 de octubre ante Benín en el Monumental.

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina el próximo 6 de octubre en el Monumental, en el amistoso frente a Benín. Claudio «Chiqui» Tapia confirmó que el capitán aceptó la invitación y que la AFA prepara un homenaje especial para el último partido del rosarino con la Albiceleste.

La confirmación fue realizada por el propio presidente de la AFA, quien contó que tomó la decisión luego de conversar con Lionel Scaloni. «Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán Lionel Andrés Messi para que pueda tener la despedida que realmente se merece, el día 6 de octubre acá en la Argentina«, anunció.

Tapia también reveló que Messi aceptó la invitación y que la intención es que pueda estar acompañado por sus compañeros del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022. La AFA invitó a los campeones del mundo que compartieron aquel título con el capitán para que puedan asistir junto a sus familias a una jornada que promete ser histórica.

De esta manera, el partido ante Benín será el último de Messi con la camiseta de la Selección Argentina. El encuentro se disputará en el Monumental, donde el rosarino podrá despedirse ante los hinchas argentinos después de una trayectoria histórica con la Albiceleste.

La despedida se producirá durante la próxima fecha FIFA, que tendrá además otros dos amistosos para el equipo de Scaloni: el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y el 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Monumental. El duelo ante Benín cerrará la serie el 6 de octubre.

«Va a ser un partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección, a ver el último tango del mejor jugador del mundo», cerró Tapia. El 6 de octubre, Messi tendrá finalmente su despedida de la Selección Argentina en el Monumental.