Crisis en Alemania: el canciller cancela su viaje a la ONU y hay alarma por amenazas antisemitas tras el avance de la extrema derecha

El canciller alemán Friedrich Merz suspendió su viaje a la Asamblea General de la ONU acorralado por la interna de su partido. (Foto: gentileza)

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, canceló su viaje previsto a la Asamblea General de la ONU envuelto en una profunda crisis política interna. La drástica decisión se produjo en medio de fuertes cuestionamientos a su liderazgo, tras la derrota electoral de su espacio frente al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en los recientes comicios regionales.

La tensión desatada por el avance ultraderechista derivó rápidamente en episodios de hostigamiento que encendieron las alarmas del Gobierno federal. El ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, encabezó una conferencia de prensa junto al primer ministro del estado de Baviera, Markus Söder, para reafirmar el respaldo oficial a la comunidad judía.

El foco de los ataques fue Charlotte Knobloch, de 93 años, una reconocida sobreviviente del Holocausto y actual presidenta de la Comunidad Religiosa Israelita de Múnich y Alta Baviera. La referente comunitaria había quedado en la mira de los extremistas tras exigir públicamente la proscripción judicial de la AfD, luego de su victoria en el estado de Sajonia-Anhalt.

Amenazas en Múnich y la condena oficial contra la AfD

Según fuentes oficiales de la policía alemana, actualmente hay una investigación en curso tras el hallazgo de mensajes intimidatorios y amenazas de muerte escritas en un banco y un basurero del emblemático Jardín Inglés de Múnich.

Los textos hacían referencia directa a Knobloch y al resultado electoral de la extrema derecha. Ante la gravedad de los hechos, la expresidenta del Consejo Central de los Judíos en Alemania se vio forzada a cancelar su participación en un evento público inminente.

«Los judíos nunca más deben verse obligados a vivir con miedo en Alemania», sentenció el ministro Wadephul ante la prensa. El funcionario reveló que mantuvo una conversación telefónica con Knobloch para transmitirle su conmoción y garantizarle la «solidaridad absoluta» del Gobierno.

Días atrás, al analizar el resultado de las urnas, Knobloch había lanzado una dura advertencia sobre el estado de las instituciones, asegurando que el triunfo de la AfD era un síntoma de que la democracia alemana se estaba desmoronando: «Me asusta», confesó.

Fractura en el gabinete: reuniones clave en Washington

Mientras la crisis partidaria acorrala a Merz en Berlín, la agenda internacional del Gobierno quedó desdoblada. Al tiempo que el canciller daba de baja su participación en Naciones Unidas, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, aterrizó en Washington para mantener conversaciones estratégicas con su homólogo de Estados Unidos.

La situación refleja el complejo panorama del Ejecutivo alemán: obligado a sostener el frente diplomático y de defensa en el exterior, mientras lidia internamente con una fractura política, un liderazgo debilitado y el resurgimiento de la violencia radicalizada en las calles.

Con in información de DW.