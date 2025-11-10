Boxeo en Plottier: una decena de amateurs y fondo profesional en el CPEM 55

Adrián Omar Juárez tendrá su segunda presentación en el campo rentado y cerrará la velada de boxeo que promete emociones en Plottier. La cita será este sábado 15 de noviembre en el CPEM 55, desde las 20, y La Makinita de Allen cruzará guantes con Valentín Domínguez, de General Villegas. El festival es organizado por MAS Producciones y tendrá la fiscalización de la Federación Neuquina (FNB).

El gran atractivo para el público local estará en una de las peleas preliminares, porque se presentará Josefina La Turca Abdala, de la escuela Municipal Aldo Ríos, quien buscará la corona provincial de los 56 kilos. Además se anuncian otras 10 peleas entre púgiles amateurs y por eso el espectáculo está garantizado.

En su primera función como profesional, La Makinita superó por puntos a Franco Waldemar Sotelo, en el gimnasio de Unión Alem Progresista de Allen, el 12 de octubre. Los tres jurados lo vieron ganar todos los asaltos y marcaron 40-36. Su rival tiene récord de 1-1-0 y también viene de festejar en las tarjetas, aunque el último combate fue en febrero, en el Parque Municipal de Villegas.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y se puede adquirir en la librería El Santa de Plottier, ubicada en Roca y Perú.

Las amateurs confirmadas

Yair antonio (Plottier) vs. Leonel Altamirano (Neuquén)

Roberto Salazar (Plottier) vs. Aaron Lican (Aluminé)

Lucas Sepúlveda (Plottier) vs. Rubén Navarro (San Martín de los Andes)

Micaela Arraigada (Allen) vs. Brisa Garnica (San Martín de los Andes)

Nicolas Fleita (Neuquén) vs. Eber Montenegro (Cinco Saltos)

Graciano Quidel (Allen) vs. Cristian Puma Barroso (Rincón de los Sauces)

Tiziano Ramos (Plottier) vs. Gabriel Rodríguez (Rincón de los Sauces)