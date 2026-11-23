Bruno Corsi, el arquero de Deportivo Roca, fue la gran figura de la final. (Foto: Alma Terzibachian)

Bruno Corsi se lució en los penales y le dio el título de la Liga Deportiva Confluencia a Deportivo Roca. El arquero Naranja tuvo un par de tapadas importantes en el 1-1 ante Atlético Regina, sostuvo a su equipo hasta la definición desde los doce pasos y gritó campeón después de tres años.

En diálogo con Diario Río Negro, el arquero de 27 años aseguró que «la felicidad es absoluta». «Estamos contentos, después de todo lo que pasamos, lo que se dijo de nosotros. Somos justos campeones«, sentenció.

Sobre la tanda, en la que le atajó el penal a Gastón Gómez y convirtió el suyo, reveló que no estudia a los pateadores. «Hago lo que me sale y creo que es uno de mis fuertes. Eso hace que muchas veces los ataje». Y agregó: «En la tanda tengo que romper el arco.»

Además, hizo un breve análisis del partido disputado en Unión de Allen. «Ellos fueron superiores, llegaron más veces, tuvieron más presión, pero supimos aguantarlo. Gana el que hace más goles. Hicimos la misma cantidad y nos tocó festejar», cerró.

Durante los 90 minutos, Corsi tuvo un par de intervenciones determinantes. En el tramo final el partido se enfrió, Roca no pasó sobresaltos y pudo controlar el desarrollo hasta llegar a los penales.

Desde los doce pasos, el Naranja se impuso 5 a 4 ante el Atlético Regina. Bruno Corsi fue clave al taparle el último a Gastón Gómez. Además, metió el suyo. Los otros de Roca fueron de Lautaro Bórquez, Carlos López, Diego Guevara y Román Livera.

Para el Albo, Axel Franchelli le tapó a Valentín Salinas y Gustavo Díaz pateó al travesaño. El Albo convirtió mediante Marcelino García, Emmanuel González, Matías Navarro y Tobías Rivas.

La final por el campeonato se dio después de que los dos equipos terminen el Clausura con 29 puntos. Sus campañas fueron idénticas en resultados con 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

El Depo volvió a ser campeón después de tres años. Su última conquista había sido en el Apertura 2023, por penales ante Cipolletti. Este es su 16° título de Liga. Para Atlético la motivación era especial ya que podía ser tricampeón.