Martín Medina logró coronar su primer título en su actual ciclo en Deportivo Roca después de varios campeonatos en los que estuvo cerca.

El entrenador, que volvió al club a mediados de 2024, ya había sido campeón en el Naranja en 2007 y también se consagró con Chichinales.

«Me da mucha felicidad, los chicos se lo merecen, han hecho un trabajo extraordinario durante toda la temporada. Es un proceso de dos años y medio que pudimos coronarlo con este torneo, que fue muy competitivo contra un gran rival que venía de ser bicampeón», destacó Medina en diálogo con Río Negro.

«El partido fue duro, complicado, por muchos momentos nos superaron pero pudimos sobreponernos y pelear. Nos faltaron jugadores importantes, debimos reorganizarnos. Los penales son una lotería, veníamos de quedar afuera así con Newbery, hoy la moneda cayó de nuestro lado», analizó.

«Es especial porque jugué muchos años acá, siento mucho los colores, desde 2001 que con idas y vueltas estoy acá. En algún momento fui resistido pero hoy pudimos ser campeones, veremos que dice el destino», concluyó el DT.

En la otra vereda, Diego Napolitano le puso punto final a su ciclo en Atlético Regina. El técnico anunció que no seguiría la semana pasada, antes del desempate.

Diego Napolitano no seguirá en Regina. (Foto: Alma Terzibachian)

El entrenador se va del Albo con dos títulos de Liga. Casualmente, era el último DT campeón en Roca, en 2023, antes de la de ayer.

«El lunes, sea cual sea el resultado, será mi último partido en el banco del Albo. Se termina una gran etapa intensa, llena de logros. Gracias CAR”, fue el mensaje de despedida en sus redes sociales, días antes de la final en Allen.